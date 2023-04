Meisterschaft Vereinsturnen «In sieben Monaten rocken wir das Haus»: Jetzt gibt es ein Logo für den Grossanlass in Brugg-Windisch Die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend werden am

2. und 3. Dezember im Sportausbildungszentrum Mülimatt Brugg-Windisch stattfinden. Die Wettkampfleitung des Schweizerischen Turnverbands besichtigte gemeinsam mit Mitgliedern des OK die Lokalität.

Die Wettkampfleitung sowie OK-Mitglieder bei der Besichtigung, darunter Gesamtwettkampfleiter Thomas Nef (Dritter von links), Co-Präsident des OK Christoph Bader (Achter von links) und Medienverantwortlicher André Keller (mit weissem Hemd rechts). Bild: Deborah Bläuer

Momentan deutet im Sportausbildungszentrum Mülimatt Brugg-Windisch noch nichts daraufhin, dass es hier Ende Jahr ein Grossanlass gibt. Doch die Planung ist am Laufen. «In sieben Monaten rocken wir das Haus», versprach Christoph Bader den über 20 Anwesenden inklusive Medienvertreterinnen und -vertretern am 26. April. Gemeinsam mit Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher präsidiert er das Organisationskomitee (OK) für die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen Jugend (SMVJ). Diese werden am 2. und 3. Dezember stattfinden.

Vor rund zweieinhalb Jahren fragte der Schweizerische Turnverband (STV) den Stadtturnverein Brugg an, ob er bereit wäre, den Grossanlass durchzuführen, und dieser war einverstanden.

Das Sportausbildungszentrum Mülimatt eignet sich aufgrund der beiden Dreifachturnhallen gut für die Durchführung der zweitägigen Veranstaltung. Zudem gibt es darum herum ausreichend Platz für Zelte und Infrastrukturen.

Das neue Logo zeigt einen stilisierten Turner respektive Turnerin, ein rotes Band sowie das Wappen der Stadt Brugg. Bild: Deborah Bläuer

Am späten Dienstagnachmittag trafen sich OK-Mitglieder und die Gesamtwettkampfleitung des STV zur Besichtigung der Lokalität. Ausserdem wurde das neue Veranstaltungslogo vorgestellt. Dieses zeigt das Wappen der Stadt Brugg, darum herum geht ein rotes Band der Rhythmischen Gymnastik und etwas oberhalb ist ein blauer stilisierter Turner respektive Turnerin zu sehen.

Nach acht Jahren wieder im Aargau

Im Anschluss arbeitete die Gesamtwettkampfleitung den Belegungsplan aus, also wo was hinkommt. Es sei wichtig, dass durchgehend etwas läuft, verrät Christoph Bader. Sodass die Zuschauenden immer etwas zu sehen haben.

Inzwischen visiert das OK rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, im Dezember war noch von 2500 die Rede. An den SMJV werden Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz im Alter von 8 bis 16 Jahren ihr Können in Geräteturnen oder Gymnastik präsentieren, vom Schulstufenbarren über das Trampolin bis hin zum Reck.

An den SMJV nehmen Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz teil. Video: Schweizerischer Turnverband

Der Grossanlass fand zuletzt 2015 im Aargau statt, in Obersiggenthal. Vergangenes Jahr wurde er in Lausanne durchgeführt.

Es war eine lange Sitzung, die das OK noch am selben Tag in einem Unterrichtszimmer der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch abhielt. Sie begann abends um 19.15 Uhr und endete nachts um nach 23 Uhr.

Thematisiert worden seien hauptsächlich die Halleninfrastruktur, die Terminplanung, die Materialbeschaffung und das Budget von 180 000 Franken, erklärt André Keller, Medienverantwortlicher der SMJV. Letzteres sei intensiv besprochen und im Detail noch angepasst worden. Mitte Mai wird es dem STV zur Genehmigung zugestellt.