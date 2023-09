Medizin Kantonsspital Baden baut gynäkologisches Angebot in Brugg aus Das Kantonsspital Baden reagiert auf die gestiegene Nachfrage, die in der Region infolge von diversen Praxisschliessungen entstanden ist.

Das KSB-Gynäkologie-Team in Brugg (von links): Regine Schalch, Franziska Lenz und Nathalie Kopp. Bild: zvg

«Das Kantonsspital Baden (KSB) übernimmt die Frauenarztpraxis von Regine Schalch, die das Pensionsalter erreicht hat. Ihre bisherigen Patientinnen haben so auch in Zukunft eine medizinische Anlaufstelle in der Region», dies schreibt das KSB in einer Medienmitteilung. Zudem werde Regine Schalch – in einem reduzierten Umfang – weiterhin Sprechstunden halten.

«Zum KSB-Team im Haus der Medizin in Brugg (Gesundheitszentrum Brugg) gehört auch Franziska Lenz, die dort seit Anfang 2022 gynäkologische Sprechstunden anbietet.» Komplettiert werde das Ärztinnenteam durch Nathalie Kopp, die ihre Frauenpraxis in Aarau aufgebe und neu für das KSB in Brugg tätig sein werde, ist in der Mitteilung zu lesen und weiter: «Die drei Gynäkologinnen betreuen Frauen in allen Abschnitten ihres Lebens.»

KSB sieht hohen Bedarf in Region Brugg

Nach mehreren Praxisschliessungen sei die Situation momentan schwierig, viele Frauen fänden aktuell keine Frauenärztin in der Region, sagt Martin Heubner, Direktor des Departementes Frauen und Kinder am KSB. Er fügt an: «Uns wurde immer wieder angetragen, dass in der Region Brugg ein hoher Bedarf besteht. Wir sind daher überzeugt, dass die Frauen in der Region die Erweiterung unseres Angebotes schätzen werden.»

Das KSB ist in Brugg bereits mit Angeboten in den Fachbereichen Chirurgie, Radiologie, Rheumatologie, Nephrologie/Dialyse, Onkologie und Urologie präsent. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Fachbereiche stehen ebenso wie die Gynäkologinnen in einem engen Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen am KSB. Insgesamt beschäftigt die Kantonsspital Baden AG, welche sich im Besitz des Kantons Aargau befindet, über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Kantonsspital Baden in Dättwil wurde im Jahr 1978 in Betrieb genommen. (az)