Max Schwarz AG Schweizer Botschafter besuchte Villiger Unternehmen in Frankreich – mit dem E-Bike Seit zwölf Jahren hat die Max Schwarz AG mit der Bioplants France ein Tochterunternehmen im westlichen Nachbarland. Botschafter Roberto Balzaretti wurde von einer französisch-schweizerischen Delegation begrüsst, die sich später auch selbst aufs Velo schwang.

Aude Montovert (v. l.), Angel Rodriguez, Roberto Balzaretti, Cyril Schwarz, Jean-Paul Pavillon, Stadtpräsident von Les Ponts-de-Cé, und Heiner Gysi fuhren ein Stück weit gemeinsam. Bild: zvg

Die im Gemüsebau und in der Lebensmittelbranche verankerte Max Schwarz AG aus Villigen hat seit zwölf Jahren ein Tochterunternehmen in Frankreich. Die Bioplants France produziert biologische Topfkräuter für den französischen Markt. Der Sitz des Unternehmens ist in Les Ponts-de-Cé bei Angers im Loiretal.

2011 hat sich die Max Schwarz AG auch in Frankreich niedergelassen. Zuerst hat sie einen älteren Betrieb mit Gewächshäusern gemietet, bis Bioplants 2020 in eine neu erstellte Anlage einziehen konnte. Wie die Max Schwarz AG am Dienstag, 13. Juni, mitteilte, habe das «französische Unternehmen mit Villiger Eltern» vergangene Woche Besuch erhalten.

Roberto Balzaretti, der Schweizer Botschafter in Frankreich, besuchte Bioplants am 8. Juni im Rahmen einer Etappe seiner Fahrradtour «En route avec la Suisse» (Unterwegs mit der Schweiz). Zwischen März 2022 und Dezember 2023 fährt der Botschafter in mehreren Etappen mit dem E-Bike durch Frankreich, um Schweizerinnen und Schweizer, die hier aktiv sind, zu treffen und französisch-schweizerische Initiativen zu entdecken. Mit dieser Aktion wolle er die formellen Botschafterempfänge etwas entstauben, sagte Balzaretti. Entsprechend besuchte er Bioplants in Fahrradkleidung – sportlich und ungezwungen.

«Bio» hat in Frankreich an Bedeutung gewonnen

Roberto Balzaretti wurde von Angel Rodriguez, Geschäftsführer von Bioplants France, und seiner Stellvertreterin Aude Montovert begrüsst. Die Villiger Delegation war vertreten durch Cyril Schwarz, Sohn des Eigentümers und Vertreter der vierten Generation des Familienunternehmens, und Heiner Gysi, Geschäftsführer der Max Schwarz AG und deren Tochterunternehmen.

Angel Rodriguez führte durch den Betrieb und zeigte die modernen Anlagen des Unternehmens, insbesondere das automatisierte Gewächshaus mit einer Fläche von 15’000 m2.

Roberto Balzaretti (rotes T-Shirt) bezeichnete Bioplants als «Standort der Exzellenz». Ebenfalls auf dem Bild: Heiner Gysi (v. l.), Angel Rodriguez und Cyril Schwarz. Bild: zvg

Der Botschafter zeigte sich erfreut über das Schweizer Engagement in Les Ponts-de-Cé. Er sprach von Bioplants als «ein Standort der Exzellenz, der sinnbildlich für den grossen Erfolg der Verbindung der Kompetenzen, der Intelligenz und der Kreativität unserer beiden Länder steht».

Wie die Max Schwarz AG schreibt, haben auch in Frankreich die Themen «Bio» und «Regionalität» stark an Bedeutung gewonnen. Bei seinem Besuch genoss der Schweizer Botschafter einen Apéro mit verschiedenen lokalen Spezialitäten, gewürzt und angereichert mit Kräutern von Bioplants. Danach stieg er wieder auf sein E-Bike. Anfänglich begleitet von den Gastgeberinnen und Gastgebern führte er seine Reise entlang der Loire Richtung Tours fort. (az)