Wenn Mattermania die Bühne in Beschlag nehmen, driftet nicht nur das Publikum nach wenigen Minuten in die faszinierende Musikwelt des legendären Berner Troubadours Mani Matter ab, sondern auch das Trio hebt spätestens beim Lied «Alpeflug» mit viel Gestik und Gesang ab. So soll es auch an der CD-Taufe «Fritz» diesen Sonntagabend um 19 Uhr im Brugger Kulturhaus Odeon sein. «Wir machen Brugg dieses Wochenende zur Kulturhauptstadt im Aargau», sagt Gitarrist Gabriel Kramer und lacht.

Im Bezirk Brugg sind Mattermania kein unbeschriebenes Blatt. Die Gruppe stand bereits vor wenigen Monaten in Villnachern und Brugg auf der Bühne und begeisterte viele Zuhörer – vor allem solche, die mit den Liedern von Mani Matter vertraut sind. Was viele nicht wissen: Mattermania gibt es laut Kramer schon seit 2004. Damals war der Laufenburger mit dem gebürtigen Zurzibieter Ivo Roesch als Duo unterwegs. Spannungen führten nach zehn Jahren dazu, dass sich Mattermania vorübergehend auflösten.