Marschhalt Der umstrittene Kreditantrag für das Projekt «Zusammenschluss Birrfeld» soll von der Traktandenliste verschwinden In Mülligen kam es bekanntlich zu einer Kehrtwende. Für die Gemeinderäte in Birr, Birrhard und Lupfig steht deshalb fest, dass jetzt eine Neubeurteilung für das weitere Vorgehen zur vertieften Abklärung einer Gemeindefusion notwendig ist.

Blick aus der Luft auf Birr und Lupfig: zwei Gemeinden, ein Siedlungsraum. Bild: Michel Jaussi

Im Birrfeld hat ein Schreiben mit einer klaren Nein-Empfehlung des Gemeinderats Mülligen Anfang dieser Woche die Exekutiven von Birr, Birrhard und Lupfig vor den Kopf gestossen. Es geht um einen Projektierungskredit von total 220'000 Franken oder 55'000 Franken pro Kommune für die vertiefte Abklärung eines Zusammenschlusses der vier erwähnten Gemeinden. Über diesen hätte der Souverän an der Gmeind vom 16. Juni abstimmen sollen.

«Mit Erstaunen haben die drei Gemeinderäte Birr, Birrhard und Lupfig vom Schreiben des Gemeinderats Mülligen vom 9. Mai Kenntnis genommen, wonach dieser den Kreditantrag zur Ablehnung empfiehlt», heisst es in einer gemeinsam verfassten Mitteilung, die nach der Notsitzung vom Mittwoch verschickt wurde. Der Entscheid der Mülliger Behörde werde bedauert.

Alle vier Gremien gehen nochmals über die Bücher

Für die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig stehe fest, dass nun eine Neubeurteilung notwendig sei und die Grundlagen für die vertieften Abklärungen eines Gemeindezusammenschlusses entsprechend aktualisiert werden müssten. Abschliessend steht in der von Lupfigs Gemeindeschreiberin Fabienne Zinniker verschickten Mitteilung: «Dementsprechend ist davon auszugehen, dass an den Sommer-Gemeindeversammlungen keine entsprechenden Kredite beantragt werden.» Das weitere Vorgehen werde in den nächsten Tagen abgesprochen und festgelegt.

Mit anderen Worten: Da an der Notsitzung nur Gemeindevertretungen und nicht alle Gemeinderatsmitglieder anwesend waren, muss die Behandlung dieses Traktandums kommende Woche in entsprechenden Sitzungen nochmals thematisiert werden.

Es ist mit einer Streichung von der Traktandenliste zu rechnen. Denn die Situation präsentiere sich emotional dermassen überhitzt und die mehrjährige Vorarbeit soll nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, ist hinter vorgehaltener Hand zu hören.

Weitere Schritte wurden im Herbst 2022 festgelegt

Auch in der Gemeinde Mülligen, wo die Broschüren für die Sommergmeind bereits gedruckt sind, werde die Exekutive nochmals über das Traktandum diskutieren, sagt deren Gemeindeschreiberin Bianca Fuchs.

Zur neuen Ausgangslage rufen Birr, Birrhard und Lupfig in der gemeinsamen Mitteilung in Erinnerung, dass die Gemeinderäte von allen vier Kommunen im Herbst 2022 beschlossen hatten, den Projektierungskredit im Sommer an die Gmeind zu bringen.

Die Kosten sollten gleichmässig unter den Gemeinden aufgeteilt werden. Ende April dieses Jahres sei im Rahmen eines Treffens der Gesamtbehörden aller vier Gemeinden das Vorgehen bekräftigt worden.