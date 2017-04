Viel Fröhlichkeit, Emotionen, witzige Unterhaltung, ein Abendessen und grosse Begeisterung durften die über 100 Gäste am Samstagabend im Birrer Wydenhof erleben. Mit ihrer ersten CD «Du bist mein Diamant» ging für Marianne Burger ein grosser Traum in Erfüllung.



Die in Villigen aufgewachsene Schlagersängerin mit den augenfälligen violetten Haaren bringt in den zwölf Titeln genau das zum Ausdruck, was sie selber lebt und ausstrahlt: auf Hochdeutsch besungene, die Herzen und Seelen berührende Besinnlichkeit, sowie Lebensfreude, Liebe und Humor in Mundartliedern. Die von Ursula Schneider und Stefan Roos nach Ideen der Sängerin geschriebenen und vom Produzenten Urs Lötscher vertonten Liedtexte handeln unter anderem von Vertrauen, Sorgenfreiheit und Engeln. Mit dem Titelsong nahm Marianne Burger im Jahr 2015 an der Schweizer Vorausscheidung zum internationalen Alpengrandprix in Meran teil.

Enkelin ist Taufpatin

Beim Taufritual wurde die von Cassandra, der 1 ½ Jahre alten Enkelin der Sängerin, überreichte CD auf der Bühne im Beisein der Taufpaten zerbrochen und mit Champagner übergossen.