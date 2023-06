Mandach Zusätzliche Heizzentrale sorgt an Gmeind für Diskussionen Am Donnerstagabend besprachen die Einwohnerinnen und Einwohner von Mandach acht Traktanden. Das sind die Ergebnisse.

Bezüglich der Sanierung der Entwässerung Mülital gab es an der Gmeind in Mandach Verständnisfragen. Bild: Britta Gut

Insgesamt 36 von 239 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgerin fanden sich am 22. Juni für die Einwohnergemeindeversammlung in der Turnhalle Mandach ein. Grösster Diskussionspunkt war unter den acht Traktanden die Konsultativabstimmung zur Erweiterung des Wärmeverbunds mit einer zusätzlichen Heizzentrale. So sei angebracht worden, ob nicht vor der Prüfung durch den Gemeinderat eine Umfrage bei der Bevölkerung stattfinden müsste, heisst es von Seiten der Gemeinde. Bei der finalen Abstimmung hiessen die Stimmbürger dann das Geschäft, so wie von der Exekutive beantragt, gut.

Auch sonst wurde alle anderen Traktanden mit grosser Mehrheit angenommen. Darunter befanden sich ebenso das neue Personalreglement der Gemeinde, die Rechnung und der Rechenschaftsbericht 2022, die Kreditabrechnung zum Umbau des Feuerwehrmagazins wie auch der Kredit über 30'000 Franken für die Sanierung der Entwässerung Mülital. Bei Letzterer habe es noch einige Verständnisfragen gegeben, etwa ob die Leitungen die richtige Dimension erhalten würden.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes und Umfrage» wurde zudem Christian Vogt geehrt. Er waltet seit 20 Jahren als Abwart Schlachthaus und Regionale Kadaversammelstelle.