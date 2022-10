Mandach Vierjähriges Grossprojekt für mehr Biodiversität startet: Davon sollen auch bedrohte Fledermäuse profitieren Mandach will noch mehr Biodiversität: Mit lokalen Bauernbetrieben, den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern sowie Privaten wird die Gemeinde gemeinsam mit dem Jurapark Aargau von 2022 bis 2026 den Siedlungsrand und Kulturlandschaften aufwerten.

Mandach will laut Mitteilung noch mehr Natur und intakte Kulturlandschaften für seine Einwohnerinnen und Einwohner. zvg/apiaster Gmbh

Versteckt hinter dem Aargauer Tafeljura liegt die Gemeinde Mandach, eingebettet in bewaldeten Hügeln in einer naturnahen Kulturlandschaft. «Auffällig sind die alten Hecken und Rebmauern an den Hängen, verstreute Hochstammobstbäume und der überschaubare Dorfkern mit der Kirche im Zentrum», schreibt der Jurapark Aargau in einer aktuellen Mitteilung.

Mandach ist Teil des Inventars schützenswerter Ortsbilder der Schweiz mit einem Siedlungsrand, der einst dominiert wurde von Hunderten Hochstammobstbäumen. Noch heute sind diese zahlreich, doch weisen einige Flächen deutliche Lücken in den Beständen auf. Bereits im Vorjahr sei die neue Parkgemeinde Mandach proaktiv auf den Jurapark Aargau zugekommen:

«Der Mandacher Gemeinderat möchte den Bestand der Hochstammbäume wahren und das Landschaftsbild aufwerten, um eine noch höhere Lebensqualität zu erreichen.»

Denn der Gemeinderat habe sich überzeugt gezeigt: Naturnahe Kulturlandschaften im Siedlungsrand würden sich positiv auf die Lebensqualität der Mandacher auswirken.

Teilfinanzierung bereits von Gemeinde gesprochen

Gleichzeitig sei der lokalen Behörde klar geworden, dass diese für Mandach typische Landschaft und die seltene Fledermausart Graue Langohren im Dachstock der Kirche ohne gezielte Aufwertungen langsam verschwinden. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Der Gemeinderat nimmt seine Verantwortung wahr und will diesen Trend in einem gemeinsamen Projekt mit dem Jurapark Aargau umkehren.»

Dies sei ein grosses Ziel mit beispielhaftem Vorgehen zur Förderung naturnaher Landschaften und zum Schutz einer vom Aussterben bedrohten Tierart im Parkgebiet, und für den Jurapark Aargau zwei Hauptgründe für die Unterstützung des Projekts.

Der Neuntöter, eine weitere Zielart des Juraparks Aargau, der durch das Aufwertungsprojekt gefördert wird. zvg/apiaster Gmbh

Rund um Mandach sollen durch das mehrjährige Aufwertungsprojekt die naturnahe Kulturlandschaft und wichtige Waldstandorte aufgewertet und die Biodiversität gefördert werden. In die Jahre gekommene Trockensteinmauern werden saniert, neue wertvolle Hecken und Bäume gepflanzt, Feuchtflächen für Amphibien geschaffen, grosse Blumenwiesen angelegt und mit diversen Kleinstrukturen ergänzt.

Typische Vogelarten wie der Neuntöter und die Fledermausart Graues Langohr sollen vom Summen der Insekten in den neu geschaffenen Lebensräumen profitieren.

Das vom Aussterben bedrohte Graue Langohr im Dachstock der Mandacher Dorfkirche. zvg/Stiftung Fledermausschutz

Neben den ökologisch geprägten Zielen soll das Aufwertungsprojekt die Mandacher Dorfbevölkerung von Klein bis Gross für Natur- und Landschaftswerte sensibilisieren. Dazu wird unter anderem die Schule von Beginn an in die Umsetzung einbezogen.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie haben der Vorstand vom Jurapark Aargau wie auch der Gemeinderat von Mandach im Sommer das Konzept zur Biodiversitätsförderung genehmigt. Für das mehrjährige Aufwertungsprojekt werden nun weiterführende Massnahmen geplant und die finanziellen Mittel beschafft. Eine Teilfinanzierung wurde bereits 2021 mit dem Budget 2022 durch die Einwohner-Gemeindeversammlung von Mandach gesprochen.

Erste Planungsetappe wird derzeit konzipiert

Erste Umsetzungen erfolgen im kommenden Winter. Die Projektträgerschaft übernehmen der Jurapark Aargau sowie die Parkgemeinde Mandach. Projektleitung hat das Umweltbüro apiaster GmbH. Dieses konzipiert derzeit die erste Planungsetappe: Der Fokus liegt dabei auf der ökologischen und landschaftlichen Aufwertung des Siedlungsrandes sowie auf der Sanierung bestehender rund 140 Jahre alter Rebmauern. Die Laufzeit des Aufwertungsprojektes ist, so schreiben die Verantwortlichen, bis ungefähr 2026 berechnet.

Der Projektperimeter erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme kantonaler und nationaler Schutzgebiete. Im Rahmen der ersten Etappe werden ausschliesslich Flächen von freiwillig teilnehmenden Landwirtschaftsbetrieben, Privaten, den Ortsbürgern und der Einwohnergemeinde Mandach berücksichtigt.