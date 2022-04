Mandach «Genauso aufgestellt wie vor Corona»: Wieder schwungvolle Musik statt Maske beim Jahreskonzert der Dorfmusik Die Freude war gross: Nachdem die Dorfmusik Mandach ihr Jahreskonzert pandemiebedingt zweimal absagen musste, konnte es heuer endlich wieder stattfinden.

Die Dorfmusik Mandach beim Jahreskonzert 2022 unter der Leitung von Erwin Butti. Deborah Bläuer

Als wolle sie den aktuellen Kälteeinbruch vertreiben, begann die Dorfmusik Mandach ihr Jahreskonzert gleich zackig mit dem mitreissenden Marsch «Marignan». Für die Musikanten wie auch fürs Publikum war es ein besonderer Anlass, denn aus allseits bekannten Gründen konnten die Jahreskonzerte 2020 und 2021 nicht stattfinden.

«Vor zwei Jahren hatten wir schon ein fixfertiges Programm», erzählte Dorfmusik-Präsident Marcel Langensand. Doch dann kam Corona. Und eine Woche vor dem Auftritt war klar: Es wird kein Konzert geben. Umso mehr freute es ihn, vergangenen Samstagabend rund 280 Gäste in der Turnhalle in Mandach begrüssen zu dürfen.

Ein paar Sachen hat die Dorfmusik vom Programm von vor zwei Jahren übernommen, das Meiste hat sie sich aber neu erarbeitet. Unter der Leitung von Dirigent Erwin Butti spielte sie Stücke wie «Don’t Let the Sun Go Down on Me» von Elton John, «Schönes Prag» von Frantisek Kmoch und schloss mit «Tulpen aus Amsterdam» von Ralf Arnie. Auch der vom Publikum geforderten Zugabe kamen die Musikanten mit dem Stück «Eidgenossen» gerne nach.

Auftritt in Aargauer Tracht

Doch nicht nur was das musikalische Repertoire angeht, sondern auch in Sachen Mitgliedern steht die Dorfmusik, die rund 30 Personen zählt, gut da. «Bei uns in Mandach ist es noch üblich, dass man in einen Verein geht», erklärte Marcel Langensand.

Musiziert wird in der Aargauer Tracht. Deborah Bläuer

Und auch dank dem Engagement von Guido Staudacher, der das Jungbläser-Ensemble leitet, kommt immer mal wieder frisches Blut in die Dorfmusik. Entsprechend durfte am Konzertabend ein Auftritt der Junioren natürlich nicht fehlen, die mit «Bruder Jakob», «Axel F» und dem «Staccato Blues» begeisterten.

Neben dem akustischen Genuss wurde auch optisch etwas geboten, die schlichte, aber farbenfrohe Blumendekoration sorgte für Frühlingsstimmung und die Aargauer Tracht, in der die Dorfmusik Mandach stets auftritt, ist sowieso ein Hingucker.

Das Jungbläser-Ensemble hatte ebenfalls einen Auftritt am Jahreskonzert. Deborah Bläuer

Für das leibliche Wohl war dank einer Festwirtschaft und der Bar gesorgt, zudem gab es ein Schätzspiel, eine auf kurzweilige Art und Weise durchgeführte Ehrung von Mitgliedern für ihre langjährige Vereinstätigkeit sowie spannende Hintergrundinformationen zu den Musikstücken.

Abschliessend richtete Erwin Butti noch ein paar Worte an die anwesenden Gäste. Er bedankte sich fürs Erscheinen und sagte: «Ich war mir sicher, dass das Aargauer Publikum auch nach der Maske noch genauso aufgestellt ist wie vor der Maske.»