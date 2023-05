Mandach «Die Leute wollen wieder zurück zur Natur»: Maja’s Chrüterstübli feiert 25-Jahr-Jubiläum Mit Kräuterprodukten aus ihrem eigenen Garten startete Maja Vogt 1998 den Laden in Mandach. Wen Maja’s Chrüterstübli heute alles beliefert und wo Tochter Lara Stürmer am Hoffest am 27. Mai mit anpackt.

Mitarbeiterin Nicole Allenspach, Gründerin Maja Vogt und Tochter Lara Stürmer (v. l.) vor Maja’s Chrüterhüsli in Mandach. Bild: Julia Pellegrini

Im Bauernhaus an der Schattengasse 10 in Mandach laufen die Vorbereitung für ein grosses Jubiläumsfest: Maja’s Chrüterstübli wird am Samstag, 27. Mai, mit einem Hoffest auf die letzten 25 Jahre anstossen. Hätten die Leute in den Anfangszeiten noch darüber gelacht, seien Maja Vogt und ihr Team mit ihren regionalen Kräuterprodukten und Kräuterkursen nun voll im Trend. «Die Menschen wollen – auch seit der Covidpandemie – wieder vermehrt zurück zur Natur», erklärt Vogts Tochter, Lara Stürmer.

Begonnen habe das Chrüterstübli 1998 als Projekt von Maja Vogt und einigen Freundinnen auf dem Markt. Das Interesse an Kräutern habe mit der Übernahme des Gartens der Grossmutter angefangen. Später habe Vogt auch den Bauernhof der Eltern übernommen. «Das Wissen über die Kräuter habe ich mir in jahrelangem Selbststudium beigebracht», erklärt sie. Und das sehr erfolgreich: Die Mandacherin wurde für ihre Produkte mit Preisen ausgezeichnet. «Bei uns ist alles handgemacht: vom Sammeln der Kräuter über die Produktion der einzelnen Erzeugnisse bis hin zum Verpacken», sagt Vogt.

Für die Produktion der über 250 verschiedenen Produkte ist Mitarbeiterin Nicole Allenspach zuständig. Die langjährige Freundin von Maja Vogt arbeitet bereits seit 15 Jahren im Chrüterstübli. Lara Stürmer erläutert:

«Unser Unternehmen besteht aus Powerfrauen – Freunde und Familienmitglieder unterstützen das Chrüterstübli seit Anbeginn.»

Die 26-Jährige ist seit rund drei Jahren für Marketing und Kommunikation zuständig. Neben Vogt, Stürmer und Allenspach sind auch die 80-jährige Rosmarie Vogt, die Mutter von Maja Vogt, sowie drei weitere Frauen im Chrüterstübli mit dem Sammeln und Verarbeiten der Kräuter beschäftigt.

Die Natur soll nicht ausgebeutet werden

Trotz des Erfolgs seit 25 Jahren soll das Chrüterstübli ein familiäres Unternehmen bleiben, wie Vogt erklärt. «Wir wollen die Natur nicht ausbeuten. Wenn wir grössere Aufträge bekommen, prüfen wir diese einzeln auf ihre Machbarkeit», sagt die 51-Jährige.

Die Arbeit mit der Natur bedingt auch, dass nicht immer alle Produkte angeboten werden können. «Wenn in einem Jahr ein Kraut nicht wächst, dann produzieren wir mit einem anderen Kraut ein ähnliches Produkt», erklärt Vogt. Dieses Jahr beispielsweise sei eine Aussaat der Ringelblume aufgrund des nassen Wetters nicht möglich gewesen.

3 Bilder 3 Bilder Über 250 handgemachte und regionale Produkte sind in Maja’s Chrüterstübli zu finden. Bild: Julia Pellegrini

Jede Paste, jeder Sirup, jeder Senf – die Kräuterprodukte sind immer ein klein wenig anders. Neue Produkte entstehen dabei laufend: «Wir machen das, was wir spannend finden und worauf wir Lust haben. So gibt es auch für die Kundinnen und Kunden im Chrüterstübli immer wieder Neues zu entdecken», sagt Vogt.

150 bis 200 Gäste werden am Hoffest erwartet

Neben dem Verkauf im Laden in Mandach und dem dazugehörigen Onlineshop beliefert Vogt zudem 25 Coop-Filialen in der Region, die Landis Gebenstorf und Klingnau sowie einige Hofläden in der Gegend. Seit 2022 tragen die Produkte aus dem Chrüterstübli ausserdem das Label des Juraparks.

Um das 25-Jahr-Jubiläum gebührend zu feiern und sich speziell bei der Kundschaft – einige der Kundinnen und Kunden kaufen bereits seit 20 Jahren im Chrüterstübli ein – und den zahlreichen Freiwilligen zu bedanken, steigt am 27. Mai ab 11 Uhr das Hoffest in Mandach. «Wir erwarten rund 150 bis 200 Gäste», erklärt Stürmer.

Um genügend Platz zu schaffen, wird die Strasse vor der Schattengasse 10 von Freitagabend, 26. Mai, bis am Sonntagmittag, 28. Mai, gesperrt werden. Besucherinnen und Besucher des Hoffests sind angehalten, die Parkplätze beim Schulhaus in Mandach zu benützen.

Wie Natur, Mensch und Landwirtschaft zusammenfliessen

Zahlreiche Freiwillige aus der Nachbarschaft helfen bei der Organisation mit. So wird zurzeit der Kräutergarten rund um das Bauernhaus für das Fest bereit gemacht. «Der Garten darf wild sein, aber nicht zu wild», sagt Vogt mit einem Lachen. Ausserdem sei letztens die Tür zum Chrüterstübli neugestaltet worden: Den Eingang zieren nun Blumen, die mit der Airbrush-Technik aufgesprüht wurden.

Das breit gefächerte Festprogramm soll für jede und jeden etwas bieten. «Wir wollen zeigen, wie Mensch, Natur und Landwirtschaft zusammenfliessen können», erklärt Vogt. Kräuter- und Stallführungen, Kinderreiten, Produktdegustationen, Sagenerzählungen mit Jürg Steigmeier und eine Festwirtschaft warten auf die Besucherinnen und Besucher. Auch der Jurapark, in Form von Ständen der Landschaftsmedizin, wird vor Ort sein. Am Abend folgt ein Auftritt einer regionalen Rockband Chord mit Lara Stürmer als Sängerin. Der Eintritt ans Hoffest ist kostenlos.