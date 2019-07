Für Zahid Taraki geht es im Malerbetrieb Hoffmann beruflich weiter. Pascal Bühler wird per Oktober den Betrieb von Andreas Hoffmann übernehmen. Das ist schon seit langem so aufgegleist. Bühler wird seinen ehemaligen Lehrling weiter beschäftigen. Bis dahin, so hofft Zahid, erhält er auch endlich den B-Ausweis, auf den er schon lange wartet.

Nach einer Woche im Betrieb war Hoffmann von der Arbeit des Flüchtlings überzeugt und bot ihm die offene Lehrstelle an. Gleichzeitig machte er Zahid Taraki klar, welche Grundsätze in seinem Geschäft gelten. «Ich wollte Zahid eine Chance geben, weil ich merkte, wie intelligent und engagiert er ist», sagte Andreas Hoffmann vor zwei Jahren.

Rückblick: Zahid Taraki kam 2014 als Flüchtling in die Schweiz. Zu Hause in Afghanistan verkaufte er mit seinem Vater Früchte und unterrichtete Englisch. Ursprünglich wollte er sich in der Schweiz zum Informatiker ausbilden lassen. Dafür reichten seine Deutschkenntnisse aber nicht aus. So suchte er sich eine Schnupperlehre als Maler und wurde bei Andreas Hoffmann fündig.

Anstatt zu studieren, wird Zahid vorläufig also als Maler arbeiten. Andreas Hoffmann hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es auch in der Branche etliche Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden. Und so sagt nun auch Zahid Taraki: «Ich kann mir vorstellen, die Meisterprüfung zu machen oder mich zum Bauführer weiterzubilden.»

Sprachlich hat sich der Afghane in den vergangenen Jahren ebenfalls stark weiterentwickelt. Die AZ kann das Interview mit ihm auf Schweizerdeutsch führen, Zahid Taraki gibt in nahezu perfektem Hochdeutsch Antwort. Das war vor drei Jahren noch nicht möglich. Zu verdanken ist dies sicher auch seinem aktiven Sozialleben. Der Afghane hat sich darum bemüht, sich zu integrieren. So spielt er Volleyball in der Mülimatt in Brugg-Windisch und ist als Cricket-Spieler aktiv. Er engagierte sich auch für ein Quartierfest in seinem Wohnort in Niederlenz.