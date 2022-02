Lupfig/Windisch/Brugg Brugger Bibliotheksvergleich: «Seit März 2020 sind die Ausleihzahlen rückläufig» Drei Büchereien im Bezirk Brugg geben einen detaillierten Einblick hinter die Kulissen. Welche Bücher angesagt sind und wie sich Streaming-Plattformen wie Netflix auf unser Leseverhalten auswirken.

Cécile Bernasconi ist die Leiterin der Stadtbibliothek Brugg. Claudia Meier (6. Februar 2019)

Kinder im Bezirk Brugg sind aktuell ganz vernarrt in Tiergeschichten, Bücher mit Filmfiguren oder japanische Comics wie Mangas. In der Bibliothek Eigenamt in Lupfig ist die Pferdereihe «Ostwind» von Thilo Petry-Lassak der absolute Liebling, wohingegen die Erstleser in der Gemeinde Brugg weniger spezifisch sind. Sie würden einfach jede Reihe lesen, die sie in die Hände bekommen können, so Cécile Bernasconi, Leiterin der Stadtbibliothek Brugg. In Windisch mag man insbesondere Bücherreihen mit Marvel-Figuren oder Pokémon-Charaktere.

Im Spätsommer 2022 zieht die Stadtbibliothek vom Zimmermannhaus (Bild) in den Effingerhof, wo derzeit eine moderne Infrastruktur entsteht. Claudia Meier

Jugendliche ticken in vielen Bereichen anders. Beim Lesen legen sie jedoch ein ähnliches Verhalten wie Kinder an den Tag, denn Bücherreihen sind bei ihnen ebenfalls hoch im Kurs. Die Leseratten fühlen sich vor allem zu den Genres Comic-Romane und Fantasy hingezogen. So werden Bücher wie «Husky-Winter» von Christopher Ross in Lupfig, der Bestleiher «Gregs Tagebuch» in Brugg und in der Gemeinde- und Schulbibliothek Windisch «Seawalkers» von Katja Brandis rauf und runter gelesen.

Die Erwachsenen sind Gewohnheitsleser

Und wovon können die Erwachsenen nicht die Finger lassen? Wie eh und je verschlingen sie Krimis, Liebes- und Freundschaftsromane und Reiseliteratur. Doris Trachsel, Leiterin der Bibliothek Eigenamt in Lupfig, erzählt: «‹Der Tausch›, ein Thrillerroman von der kalifornischen Autorin Julie Clark, ist momentan äusserst beliebt.»

Auf der anderen Seite berichtet Bernasconi, Bibliotheksleiterin in Brugg: «Die Erwachsenen in Brugg lesen verschiedene Medien, die zum Beispiel in der ‹Aargauer Zeitung› besprochen werden.» Gabi Umbricht, Co-Leiterin von der Gemeinde- und Schulbibliothek Windisch, rundet ab:

«Wir merken, dass vor allem Bücherreihen sehr gefragt sind.»

Die Erwachsenen würden heutzutage unter anderem die Bestsellerserie «Die sieben Schwestern» von Lucinda Riley oder die überaus erfolgreiche Krimiserie mit Kommissar Dupin von Jean-Luc Bannalec lesen, ergänzt Umbricht.

Die Büchereien kommen auf Kurs

Auf die Frage, ob 2021 ein ausgesprochenes Lesejahr war, gehen die Antworten auseinander. Mit 35’547 ausgeliehenen Medien, darunter Bücher, Nichtbuchexemplare wie CDs oder DVDs und digitale Medien, haben sich die Ausleihzahlen in Lupfig um zirka 5000 Exemplare gegenüber dem Vorjahr 2020 gesteigert, so Trachsel.

Die Bibliothek Eigenamt in Lupfig verzeichnet steigende Zahlen. Sandra Ardizzone

Die Zeiten während der Pandemie seien jedoch nicht immer rosig gewesen. Die Bibliotheksleiterin des Eigenamts sagt rückblickend:

«Die Ausleihzahlen gingen vor allem im Jahr 2020 stark zurück, da die Bibliothek vom 14. März bis 12. Mai schliessen musste.»

Auch der Bibliothek in Windisch ist es ähnlich ergangen. Umbricht führt aus: «Seit März 2020 sind die Ausleihzahlen rückläufig.» Ende 2020 hätten sie langsam wieder den Durchschnittswert erreicht, doch Anfang 2021 musste die Bibliothek erneut für zwei Monate schliessen.

Blick in die Gemeinde- und Schulbibliothek in Windisch. Michael Hunziker

Ein weiterer Einbruch konnte auch im Oktober 2021 beobachtet werden. Es sei vermutlich aufgrund der Zertifikatspflicht dazu gekommen, so Umbricht. Sie sagt: «Wir sind zufrieden, dass nach dem tiefen Fall 2020 die Ausleihen im Folgejahr ‹nur› fünf Prozent retour gingen.» Ähnlich tönt es bei der Stadtbibliothek Brugg. Die Ausleihzahlen seien ebenfalls zurückgegangen, so Bernasconi:

«In den letzten zwei Jahren sind die Ausleihzahlen um 22 Prozent gesunken.»

Welches Medium die Nase vorne hat

Man würde annehmen, dass einstimmig ‹normale› Bücher gerufen werden. Überraschender Weise schallt es unterschiedlich aus dem Wald zurück. Die Lupfiger Bibliothek geht ins Detail: «2021 wurden 28’005 Bücher ausgeliehen, wohingegen von E-Books im selben Zeitraum nur 3458 Exemplare heruntergeladen wurden.» Ähnlich erging es der Gemeinde- und Stadtbibliothek Windisch, erzählt Umbricht:

«Es werden viel mehr physische Medien ausgeliehen. Die E-Medien machen nur etwa zehn Prozent der Ausleihen aus.»

Auf der anderen Seite berichtet die Stadtbibliothek Brugg: «Die Anzahl Kunden, die E-Books nutzen, ist um 19 Prozent gestiegen, die Ausleihzahlen der Belletristik Erwachsenen gingen aber um 21 Prozent zurück.» Zusammenfassend werden «reguläre» Bücher noch immer gerne in den Händen gehalten. Jedoch konnte an allen angefragten Standorten ein Wachstumsanstieg der digitalen Medien verzeichnet werden.

Die Pandemie hat auch gute Seiten

In Bezug auf Corona ist es den Bibliotheken ähnlich ergangen. Einstimmig heisst es:

«Die grösste Auswirkung war, dass wenige bis keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden konnten.»

Diverse Lesungen mussten verschoben oder ganz abgesagt werden und auch Leseveranstaltungen für Kinder wurden weniger besucht oder gestrichen. Aber wie bei den meisten Dingen gibt es auch in Zeiten von einer Pandemie nicht nur negative Aspekte. Denn aus der Corona-Erfahrung würden einige Bibliotheken etwas für die Zukunft beibehalten.

Gabi Umbricht ist Co-Leiterin von der Gemeinde- und Schulbibliothek Windisch. Michael Hunziker (3. Januar 2019)

Gabi Umbricht aus der Bibliothek in Windisch erklärt: «Aufgrund von Corona haben wir die Öffnungszeiten verlängert. Dies werden wir weiterhin so beibehalten, ebenso die Rückgabebox vor dem Eingang.» Ausserdem hätten sie einen neu eingebauten Lift. Dadurch werde es mehr Personen möglich sein, in die Bibliothek im ersten Stock zu gelangen. Auch die Stadtbibliothek Brugg habe aufgerüstet, erzählt Bernasconi: «Seit einigen Monaten kann man sich online einschreiben, dies werden wir beibehalten, da so einige Neueinschreibungen generiert wurden.»

Streaming-Plattformen haben einen Einfluss auf das Leseverhalten

Aufgerüstet haben auch Streaming-Plattformen wie Netflix oder Prime Video. Boomt eine Serie extrem, muss man nicht lange auf das Buch zum Film oder zur Serie warten. So sind sich alle befragten Ausleihen einig: Serien und Filme wirken sich stark auf das Leseverhalten aus. Egal, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, praktisch niemand kann sich den Streaming-Trends entziehen. Cécile Bernasconi sagt:

«Bei uns sind vor allem die ‹Fear-Street›-Reihe oder die allseits beliebte ‹Harry-Potter›-Saga, die beide neu ins Netflix-Sortiment aufgenommen wurden, der absolute Renner.»