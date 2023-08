Lupfig/Scherz Ein Jahr soll der Bau des neuen Kindergartens dauern – das ist im Rahmen des Projekts geplant Während des Spatenstichs wurden die Bauarbeiten durch die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler offiziell eröffnet. Der neue Doppelkindergarten in Lupfig soll pünktlich zu Beginn des nächsten Schuljahres in Betrieb genommen werden.

Die Kinder eröffneten die Bauarbeiten während des Spatenstichs. Bild: Jennifer Derrer

Am Morgen des 28. August versammelten sich die Kindergartenkinder und Lehrpersonen vor der Baustelle an der Zwinglistrasse in Lupfig. Ausgerüstet mit Leuchtwesten, Bauhelmen und einer Schaufel in der Hand begab sich die Gruppe auf das Baugelände, um den Startschuss für die Arbeiten zu geben.

Die Kindergärten im Feld und am Bach seien in die Jahre gekommen. Ihre Räume entsprächen nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen. Beide Gebäude seien sanierungsbedürftig gewesen, und mit den steigenden Schülerzahlen seien die Platzverhältnisse knapp geworden, erklärte Gemeinderat Ivano Colomberotto während seiner Ansprache.

Zwei Kredite in der Höhe von 2’645’000 Franken

Aufgrund dessen hat die Einwohnergemeindeversammlung am 12. November 2021 einen Projektierungskredit von 96’000 Franken für den Ersatzneubau beider Kindergartengebäude bewilligt. Der Gemeinderat Lupfig habe in der Folge eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung des Projekts und der Vorbereitung eines Kreditantrags beauftragt.

Am 17. Juni 2022 hat die Versammlung zwei Verpflichtungskrediten in der Gesamthöhe von 2’645’000 Franken für den Ersatzbau und die Installation einer Photovoltaik-Solaranlage zugestimmt. Daraufhin beauftragte der Gemeinderat eine Baukommission mit der Vorbereitung des Baugesuches, der Begleitung und Beaufsichtigung der Bauphase sowie der Organisation und Einweihungsfeier. Zusätzlich wurde die Kommission gebeten, eine Übergangslösung für den Unterricht der beiden Kindergärten zu finden und den Umzug dieser zu planen.

Jetzt entsteht ein zweistöckiger Doppelkindergarten

An der Stelle, an der der Kindergarten im Feld stand, wird jetzt ein zweistöckiger Doppelkindergarten entstehen. Im Bereich des Kindergartens am Bach werden folglich Landressourcen für einen eventuellen zukünftigen Erweiterungsbau frei, wie die Gemeinde Lupfig in einem Datenblatt zum Projekt bekannt gibt. Der Architekt Daniel Schatzmann erklärte beim Spatentisch, wie der zukünftige Kindergarten aussehen soll.

So soll der neue Kindergarten von aussen aussehen. Bild: zvg

WCs sowie Garderoben, die bei Bedarf auch als Gruppenraum genutzt werden können, befinden sich im Eingangsbereich. Die erste Etage könne entweder über einen Lift oder eine Treppe erreicht werden. Pro Abteilung ist ein grosser Klassenraum vorgesehen.

Der Raum werde mit einer kleinen Küche, Arbeitsplätzen in zwei verschiedenen Höhen und einem interaktiven elektronischen Whiteboard ausgestattet. Separat sollen zwei Gruppenräume entstehen, welche zusätzlichen Raum für Spielecken oder Unterricht bieten sollen.

Kindergartenunterricht vorübergehend in Scherz

Während der Bauarbeiten müssen die Kinder weiterhin einen Ort haben, an dem sie den Unterricht besuchen können. Daher musste nach einem geeigneten Kindergartenprovisorium gesucht werden.

«Nach umfangreichen Abklärungen hat der Gemeinderat in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung entschieden, dass alle Kindergartenkinder von Lupfig und Scherz für die Dauer eines Schuljahres im Ortsteil Scherz unterrichtet werden», teilt die Gemeinde im Datenblatt mit.

Während des Baujahrs findet der Unterricht in Scherz statt. Bild: Jennifer Derrer

Zwei Abteilungen werden im Kindergartengebäude untergebracht, zwei weitere sollen im Schulhaus Fäälacher unterrichtet werden. Alle Primarschüler und-schülerinnen aus Scherz besuchen während dieser Zeit den Unterricht in Lupfig. Für die jüngeren Kinder, welche den Weg von Lupfig nach Scherz oder umgekehrt zurücklegen müssen, wurde durch die Baukommission ein Transport organisiert.

Die Bauarbeiten wurden am Montag von den Kindern eröffnet. Das straffe Programm soll es ermöglichen, dass das Gebäude pünktlich zu Beginn des nächsten Schuljahres in Betrieb genommen werden kann.