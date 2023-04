Lupfig/Scherz Ammann zur neuen Dorfchronik: «Dieses Buch sichert für die Nachwelt viele wertvolle Informationen» Hans Vogel hat die Geschichte der beiden Eigenämter Gemeinden Lupfig und Scherz bis zur Fusion am 1. Januar 2018 in einem 380-seitigen Buch aufgearbeitet. An der Vernissage im «Ochsen»-Saal unterhielt der ehemalige Professor für Politikwissenschaft und der Kommunikationsprofi die vielen Gästen mit detailreichen Anekdoten aus dem Leben der einfachen Leute sowie der Mächtigen.

Gemeindeammann Richard Plüss (links) und Buchautor Hans Vogel präsentieren die Dorfchronik von Lupfig und Scherz. Bild: Claudia Meier

Im Saal des Gasthofs zum Ochsen in Lupfig sind am Mittwochabend alle Stühle besetzt. Das Interesse an der soeben erschienenen Dorfchronik «Lupfig und Scherz – Geschichte, Geschichten» ist riesig. Die Blaskapelle Eigenamt verleiht der Buchvernissage einen feierlichen Rahmen.

Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss fragt die Gäste: «Wer weiss, was das Windischer Legionärslager mit Lupfig und Scherz zu tun hat?» Er weist auf die alte Wasserleitung hin. Gross ist die Freude nach rund vierjähriger Arbeit über das 380-seitige Werk von Hans Vogel. Der Historiker und Kommunikationsprofi mit Jahrgang 1948 ist ehemaliger Gemeindeammann von Scherz.

5000 Seiten Protokolle als Quelle

Im illustrierten Band kommen Themen rund um die Urgeschichte zur Sprache sowie die Zeiten der Habsburger und Berner Herrschaft bis zur Fusion der beiden politischen Gemeinden am 1. Januar 2018. Das Schwergewicht des Buchs liegt auf der Periode ab 1803, als die Gemeinden heutiger Prägung durch den jungen Kanton Aargau geschaffen wurden. In dieser Zeit steigt die Dichte und Qualität der kommunalen Quellen stark an.

Ein Bild aus der Dorfchronik mit den Gemeinden Birr und Lupfig (links) und dem Lupfiger Ortsteil Scherz (rechts). Bild: Michel Jaussi

Der Autor nutzte die 5000 Seiten Versammlungsprotokolle der Ortsbürger- und Einwohnergemeinden von Lupfig und Scherz, die bis etwa 1945 handschriftlich abgefasst wurden. Ergänzend stützte sich Hans Vogel auf Berichte von rund 35 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.

Sieben Personen in den Fokus gerückt

Den Einblick in die Dorfchronik veranschaulicht der Autor an sieben ausgewählten Persönlichkeiten. So etwa an Anna Meyerin, die zirka 1390 geboren wurde und für die glorreiche Geschichte der Mühle Scherz steht. Oder an Pfarrer Johann Frölich aus Lupfig, der sich für die Landwirte einsetzte und ein guter Schreiber war.

Detailreich und mit viel Humor berichtet Hans Vogel von einer im letzten Moment abgesagten Hochzeit, diversen Fällen aus dem Chorgericht, Auswanderergeschichten. Dabei spannt der Politologe immer wieder einen Bogen zum institutionellen Rahmen jener Zeit mit Einsprachemöglichkeiten oder dem Umgang mit Finanzen.

Der Autor, der im Kanton Zürich aufwuchs, stellt abschliessend fest, dass die Autonomie der Gemeinden leidet, und schlägt deshalb – vergleichbar mit dem Ständerat – eine zweite Grossratskammer für Gemeinden vor.

Die Blaskapelle Eigenamt umrahmt die Buchvernissage musikalisch. Bild: Claudia Meier

Finanziell ermöglicht wurde dieses Buchprojekt durch die Ortsbürgergemeinde und Sponsoren. Als Beirat wirkten alt Gemeindeammann Kurt Gasser aus Scherz und Historiker Max Baumann aus Stilli mit. Ammann Plüss sagt vor den Vernissage-Gästen: «Dieses Buch sichert für die Nachwelt viele wertvolle Informationen.»

Nach der Gratulation zum «geschichtlichen Goldstück» darf Hans Vogel von Plüss einen speziellen Scherzer Whisky entgegennehmen. Auf der Gemeindekanzlei Lupfig steht die umfangreiche Dorfchronik für 50 Franken zum Verkauf.