Lupfig Was bei der Fuchs-Movesa AG zurzeit gebaut wird und was geplant ist Noch bis am 2. Oktober liegt auf der Gemeindekanzlei Lupfig ein revidiertes Baugesuch betreffend der Zulieferin von Velo- und Sportindustrie auf.

Schon von weitem deuten die zwei Kräne bei der Fuchs-Movesa AG auf Bautätigkeiten hin. Bild: Deborah Bläuer

Die Kräne zeigen es schon aus der Ferne: Bei der Fuchs-Movesa AG in Lupfig ist etwas am Entstehen. Die Zulieferin von Velo- und Sportindustrie, die zur Otto Frey Beteiligungen AG gehört, soll einen Erweiterungsbau bekommen. Zudem wird das Gebäude Nummer 627 umgebaut.

In einem einige Monate alten Linkedin-Post schreibt die Fuchs-Movesa AG von einem «beeindruckenden Generationenprojekt». Dieses beinhalte einen Erweiterungsbau für die Intralogistik, der nicht nur das Lager verdreifache, sondern auch die Büro- und Ausstellungsflächen verdopple. In zwei Jahren werde man in das neue Gebäude einziehen können.

Anschliessend werde man das bestehende Gebäude an ökologische Standards anpassen. Noch bis am 2. Oktober liegt in diesem Zusammenhang ein Gesuch für ein revidiertes Bauprojekt auf der Gemeindekanzlei Lupfig auf. Wie diesem zu entnehmen ist, soll das Eingangsportal des bestehenden Gebäudes inklusive Fassade dem Neubau angepasst werden.

Vor drei Wochen wurde gemäss Linkedinpost der Fuchs-Movesa AG beim entstehenden Erweiterungsbau das «Bodenplattenfest» gefeiert. Screenshot: Linkedin

Auch zahlreiche weitere Änderungen werden genannt, wie etwa, dass im Erdgeschoss die Glaswand zum Autostore entfalle und im Bürobereich im zweiten Obergeschoss die eine oder andere Wand und Türe neu gesetzt werde. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach soll neu organisiert werden und das vierte Obergeschoss auf der Süd- und Westfassade ein Vordach bekommen.

Sonnensegel und Brunnen auf Terrasse

Wie es im Bauprojekt weiter heisst, erhalten die Gebäude eine grüne Umgebung. «Der Haupteingang bekommt ein neues Gesicht, welches mit Föhren, Elsbeeren und Mehlbeeren in Szene gesetzt wird.»

Zudem soll auf der Terrasse im dritten Obergeschoss eine geschützte Oase für Mitarbeitende, Kundinnen und Besucher entstehen inklusive Sonnensegel und Brunnen. Auf die Fragen der AZ zum aufliegenden Baugesuch und dem Neubau wollte die Bauherrin, die Otto Frey Beteiligungen AG, keine Auskunft geben.