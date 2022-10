Lupfig Was bei der Finanzanalyse der Gemeinde herausgekommen ist und wie sich das auf den Volg in Scherz auswirkt Die Eigenämter Gemeinde Lupfig richtet den Fokus erneut auf die Finanzen. Sie hat einen Auftrag zur vertieften Prüfung der Ein- und Ausgaben in Auftrag gegeben. Jetzt liegen die Resultate vor. Gemeindeammann Richard Plüss sagt, wo Anpassungen anstehen.

Das Volg-Ladenlokal in Scherz gehört der Einwohnergemeinde Lupfig. Sandra Ardizzone

Zweimal haben die Stimmberechtigten in Lupfig im letzten Jahr eine Steuerfusserhöhung abgelehnt. Dann beendete der Regierungsrat den Budgetstreit und legte den Steuerfuss auf neu 110 Prozent fest. Bereits ein Jahr zuvor stieg der Steuerfuss von 92 auf 96 Prozent. Als Grund für die Steuerfusserhöhungen werden die dauerhaft höhere Belastung durch die Beiträge an den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich, steigende Kosten in den Bereichen Gesundheit und soziale Wohlfahrt sowie Rückgänge bei den Steuererträgen genannt.

Auch bei der laufenden Diskussion unter dem Titel «Zusammenschluss Birrfeld» spielen die Finanzen eine Rolle. Zwar werden die Gemeinderäte von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen erst in ein paar Wochen entscheiden, ob sie den Stimmberechtigten im kommenden Jahr einen Kredit für die Prüfung einer Gemeindefusion beantragen werden, aber klar ist bereits, dass die finanzielle Situation vor allem in der Gemeinde Lupfig sehr angespannt ist. Lupfig mit seinen rund 3250 Einwohnerinnen und Einwohnern musste seit 2019 in zwei Schritten um total 18 Prozentpunkte erhöht werden.

Finanzausgleich: Lupfig wird «Bezahler» bleiben

Vor diesem Hintergrund hat sich der Gemeinderat Lupfig entschieden, die finanzielle Situation von der AWB Comunova AG in Lengnau vertieft analysieren zu lassen. Dabei handelt es sich um das gleiche Beratungsbüro, das die Machbarkeitsstudie zu den Auswirkungen einer Fusion der vier Gemeinden Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen erarbeitet hat. In der Finanzanalyse ging es insbesondere auch darum, Einsparpotenzial oder zusätzliche Einnahmemöglichkeiten aufzuzeigen.

Die Gemeinde Lupfig – hier das Gemeindehaus – hat per 1. Januar 2018 mit der Gemeinde Scherz fusioniert. Claudia Meier

In der Zusammenfassung heisst es, dass der Normsteuerertrag der Gemeinde Lupfig «deutlich über dem Kantonsmittel» liegt. Dass er zwischen 2018 und 2020 rückläufig war, habe massgeblich mit der Reduktion der Steuererträge von juristischen Personen zu tun, die von 3,2 auf 1,7 Millionen Franken reduziert wurden und im 2021 auf 1,9 Millionen Franken wieder leicht anstiegen. Solche Veränderungen könnten in der aktuellen Situation nicht abgefedert werden und wirken sich immer sofort auf das Jahresergebnis aus.

Gleichzeitig mit der Fusion der Gemeinden Scherz und Lupfig trat per Januar 2018 auch der neue Finanz- und Lastenausgleich des Kantons in Kraft. Letzterer hat laut der Analyse zu einer Mehrbelastung von 8 bis 10 Steuerprozenten geführt. Aufgrund verschiedener Kriterien wird Lupfig im Finanzausgleich ein «Bezahler» bleiben.

Die Einnahmenseite wird stärker beleuchtet

Ein Vergleich mit anderen Gemeinden zeige eine Kostenstruktur, welche in allen Bereichen teurer sei, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Und:

«Dies betrifft insbesondere die Funktionen Bildung, Kultur und Sport, Gesundheit sowie soziale Wohlfahrt, mit teils deutlichen Mehrkosten, welche zumindest im Bereich Bildung auf den hohen Abschreibungsbedarf zurückzuführen sind.»

Im vergangenen Jahr lagen diese Mehrkosten bei etwa 1 Million Franken. Die teure Kostenstruktur müsse nun korrigiert werden. Als Referenzgemeinden wurden Schinznach, Boswil, Hausen AG, Döttingen und 39 andere Kommunen betrachtet.

Der Parkplatz am Bahnhof Lupfig soll gebührenpflichtig werden. Claudia Meier

Bei den Budgets für die Jahre 2021 und 2022 seien ausschliesslich beim Aufwand Kürzungen und Einsparungen vorgenommen worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Analyse zeige aber, dass bei verschiedenen Einnahmepositionen noch Potenzial bestehe. Ein Beispiel:

«Im Gegensatz zu vielen Gemeinden erhebt Lupfig zum Beispiel keine Flurbeiträge oder Parkgebühren.»

Gemäss Finanzplan sind in der Gemeinde Lupfig bis im Jahr 2029 Investitionen in der Höhe von rund 14,5 Millionen Franken geplant. Zwei Drittel davon werden im Strassenbereich anfallen. Die Verschuldung dürfte zunehmen. Erst im Jahr 2031 wird gemäss Finanzplan ein Gewinn von 1 Million Franken prognostiziert.

Basis für diese Entwicklung ist laut der Mitteilung eine Bevölkerungszunahme. Der Steuerertrag bei natürlichen Personen soll um 25 Prozent steigen und der betriebliche Aufwand im gleichen Zeitraum um 11 Prozent.

Die Parkplätze beim Bahnhof Lupfig werden kostenpflichtig

Konkrete Umsetzungen aus der Finanzanalyse sind noch nicht beschlossen. Auf Nachfrage sagt Gemeindeammann Richard Plüss (SVP), dass sich das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 110 Prozent präsentiert. Die Gemeinde sei derzeit in Kontakt mit Volg, um in den bisher kostenlosen, gemeindeeigenen Ladenräumlichkeiten in Scherz eine Miete einzuführen.

Richard Plüss sitzt seit 22 Jahren im Gemeinderat von Lupfig. Dominic Kobelt

Laut Plüss werden künftig noch verschiedene Verhandlungen geführt und Verträge überprüft. So strebe man in der Landwirtschaft an, alle Pachtverträge in den beiden Ortsteilen Lupfig und Scherz bis 2025 zu vereinheitlichen. Zudem soll für die bisher kostenfreien Parkplätze am Bahnhof Lupfig ein gut funktionierendes Bezahlsystem eingeführt und über Perimeterbeiträge für die Flurwege diskutiert werden. Und um den überdurchschnittlich hohen Lohnkosten entgegenzuwirken, werde man bei Vakanzen künftig eher jüngere Mitarbeitende einstellen.

Der ausführliche Bericht zur Finanzanalyse der Gemeinde Lupfig kann auf der Website der Gemeinde heruntergeladen werden. Zu beachten ist, dass es sich beim aufgezeigten Potenzial um theoretische Werte ohne direkten Bezug auf die Bedürfnisse und Begebenheiten der Gemeinde Lupfig handelt.