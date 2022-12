Lupfig Sie erhalten die Musikstücke nun per Whatsapp: Die Feldmusik Lupfig und ihr neuer Dirigent begeistern das Publikum Die Feldmusik Lupfig präsentiert ihrem Publikum ein mitreissendes Konzert unter dem Motto Legenden. Der neue Dirigent, Aliaksei Shablyka, hat massgeblich dazu beigetragen. Gleich vier neue Mitglieder stellt die Feldmusik anlässlich ihres Konzertes vor.

Die Feldmusik Lupfig begeisterte das Publikum vom ersten Takt weg. Ina Wiedenmann

Das Publikum hat auf die Tische geklopft, mitgesungen, mitgepfiffen, rhythmisch mit den Beinen gestampft, geklatscht und laut «Bravo» gerufen. Die Begeisterung, die derzeit in der Feldmusik Lupfig steckt, sprang beim diesjährigen Jahreskonzert erkennbar auf die Zuhörerinnen und Zuhörer über.

Das Blasmusikorchester hat seit August einen neuen Dirigenten. Unter der Leitung von Aliaksei Shablyka «erzählte» es mit seinen Trompeten, Flöten, Klarinetten, Saxofonen und vielen mehr legendäre, klangvolle Geschichten. Unterstützt wurden sie dabei von Moderatorin Sonja Kaufmann, die durch den Abend führte.

Das Orchester profitiert vom neuen Dirigenten

«Legenden», so das Konzert-Motto, bezeichnen einerseits religiöse Erzählungen, andererseits aber auch Personen, die Ausserordentliches leisteten, oder besondere Ereignisse, die zur Legende wurden. Die Feldmusik wählte für den Abend unter anderem «The Best of James Bond», «Elvis Presley – The King», «Highlights from Robin Hood», «Queen Greatest Hits».

Der aus Belarus stammende, 33-jährige Aliaksei Shablyka studierte in Fribourg Musik, lebt heute in Spreitenbach und freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Feldmusik Lupfig.

«Das ganze Orchester ist wirklich sehr motiviert»,

erzählt er in der Konzertpause. In den vergangenen drei Monaten machte der sprachbegabte Musikpädagoge, Posaunist und Dirigent aus jeder Probe eine Art Unterricht, von der das Orchester profitieren konnte.

Der neue Dirigent, Aliaksei Shablyka, bringt frischen Wind in die Reihen der Feldmusik Lupfig. Ina Wiedenmann

«Wir üben zu Hause wieder viel mehr»

Das bestätigen auch langjährige Mitglieder der Feldmusik wie etwa Ueli Lüscher, der bereits 59 Jahre Musik macht, und Cesare Pippo, der schon 56 Jahre unter anderem Bassklarinette spielt. «Der Dirigent hat eine gute Art, etwas rüberzubringen», betonen die Musiker einhellig und fügen begeistert hinzu:

«Wir bekommen von ihm per Whatsapp einen Link, hören uns die Stücke im Voraus an und singen in den Proben den Rhythmus.»

Vieles scheint durch Shablyka neu und anders zu sein. «Wir üben zu Hause wieder viel mehr», gestehen Lüscher und Pippo freudestrahlend in der gut besuchten Mehrzweckhalle Lupfig.

Sie üben wieder mehr zu Hause: Ueli Lüscher (links) und Cesare Pippo. Ina Wiedenmann

Auch Vereinspräsident Ueli Vogt ist froh über den neuen Schwung in der Feldmusik und heisst zudem vier neue Mitglieder – drei Wiedereinsteiger und einen Neuzugang – willkommen. Die Pause ist vorbei, Aliaksei Shablyka greift zum Taktstock, das Orchester spielt. Er dreht sich zu den Besuchern um und gibt auch ihnen den Takt vor. Sie setzen präzise ein und singen begeistert mit.