Nationalratswahlen Aargauer Kandidierende: Wer zittern muss, wer hoffen darf – und eine verrückte Variante

Der Aargauer Nationalratswahlkampf geht in die Schlussrunde. In der SVP zeichnet sich ein Wettstreit unter Bauern ab, auf der FDP-Liste ist das Gerangel besonders gross, in der Mitte gibt es Druck von hinten und bei den Linken regt eine verrückte Variante die Fantasie an. Die AZ zeigt, wer wirklich welche Chancen hat.