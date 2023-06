Lupfig-Scherz Mit dem Turnfest sollen schöne Erinnerungen geschaffen werden Von Freitag bis Sonntag geht es in Lupfig sehr sportlich zu und her. 189 Vereine machen beim Kreisturnfest mit. Was den Teilnehmenden neben der Bewegung noch wichtig ist und welche Sportart immer beliebter wird.

11 Bilder 11 Bilder Impressionen vom ersten Tag des Kreisturnfests. Bilder: Deborah Bläuer

Ob beim Faustball, Volleyball oder Schnurball – es herrscht eine gelöste, aber trotzdem konzentrierte Stimmung bei den Mannschaftsspielen am Freitagmorgen. Wer gerade Pause hat, schaut dem sportlichen Treiben zu, hält einen Schwatz mit seinen Teamkolleginnen und -kollegen oder wärmt sich bereits für den nächsten Match auf.

189 Vereine aus dem Kanton Aargau, aber auch aus der restlichen Schweiz nehmen am Kreisturnfest in Lupfig teil, das vom 23. bis am 25. Juni stattfindet. Veranstaltet wird der Anlass vom TV Lupfig, dem DTV Lupfig-Scherz und dem TV Scherz. Keine alltägliche Aufgabe, sondern ein seit drei Jahre dauernder Kraftakt. Als Belohnung gibt es ein denkwürdiges Ereignis auf den Feldern zwischen den Ortsteilen Lupfig und Scherz sowie in der Mehrzweckhalle Breite. Schliesslich ist es schon eine Weile her, dass das Kreisturnfest in Lupfig ausgetragen wurde; 1988 und 1960.

Fahnen wurden vorzeitig aufgehängt

Die rund 4800 Sportlerinnen und Sportler messen sich im Einzelwettkampf oder als Mannschaft. Die Disziplinen reichen vom Geschicklichkeitsparcours über Gymnastik bis hin zu Faustball. Letzteres sei wieder extrem im Kommen, erklärt OK-Präsident Samuel Rufli. Eigentlich habe man nur zwei Faustballfelder machen wollen, aufgrund der vielen Anmeldungen für diese Disziplin seien es nun sechs geworden.

Bei den Faustball-, Volleyball- und Schnurballmatches am Freitagmorgen gibt es viel zu sehen. Video: Deborah Bläuer

Wie der OK-Präsident im Festführer schreibt, ist das Ziel des Anlasses, für alle – von den Teilnehmenden bis zur Wettkampfleitung, vom OK über die drei Trägervereine bis hin zu den zahlreichen Helfenden, Sponsoren, Landbesitzenden und Besuchenden – schöne Erinnerungen zu schaffen. Rufli ist dankbar für die Unterstützung der Gemeinde. So sind etwa die Fahnen, die eigentlich erst am Brötliexamen das Dorf zieren sollten, extra für das Turnfest schon früher aufgehängt worden.

«Sportvereine leisten Beitrag an Volksgesundheit»

Auch Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss findet lobende Worte. So schreibt er im Festführer: «Vereinsarbeit ist eine tragende Säule einer lebendigen Gemeinde. Die Sportvereine im Besonderen leisten einen Beitrag an die Volksgesundheit und fördern die Jugend im sportlich-fachlichen, aber auch sozialen Bereich.» Er wünscht den Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg, Freude und Spass. «Kameradschaft und Geselligkeit sollen nicht zu kurz kommen.»

Dass die Anwesenden dies genauso sehen, beweisen diverse Gespräche. So fallen immer wieder die Worte Zusammenhalt und Kameradschaft. Und natürlich ist es auch der Sport an sich, der Freude macht. Oder wie es eine Zuschauerin zusammenfasst: «Man muss das Turnvirus haben.»