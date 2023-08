Lupfig Grosse Ungewissheit betreffend Bauträgerschaft des neuen Kirchenzentrums, doch ein Fonds gibt Hoffnung Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Brugg will in Lupfig bauen. Dabei soll die Pauluskirche stehen gelassen und das Paulushaus abgerissen werden. Für Letzteres gibt es am 20. August ein Fest.

Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Brugg hat vor, auf dem Land, auf dem die Pauluskirche und das Paulushaus (hinten rechts) stehen, zu bauen. Bild: zvg

Die Kirche in Lupfig mit den beiden ineinander verschränkten spitzen Dächern fällt auf. Das deutlich kleinere Paulushaus dahinter wirkt hingegen unscheinbar. Doch am Sonntag, 20. August, wird es für einmal im Zentrum stehen, und zwar an einem «farbenfrohen Fest», wie es im Pfarrblatt «Horizonte» heisst. Es gebe gemütliches Essen und musikalische Umrahmung mit Liedern aus dem Paulusmusical. Die Veranstaltung beginnt mit dem Schulstartgottesdienst um 11 Uhr.

Anlass für die Feierlichkeiten ist ein Jubiläum. Seit 30 Jahren dient die rosafarbene Baracke als Provisorium für das Gemeindeleben der katholischen Kirche im Birrfeld. Zuvor wurde der Bau in Schinznach-Dorf als Kirchengebäude genutzt.

Das rosafarbene Paulushaus ist in die Jahre gekommen. Archivbild: Janine Müller

Doch viele Jubiläen dürfte das Paulushaus nicht mehr feiern. Denn es hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht und soll im Rahmen eines Bauprojekts abgerissen werden. Vorgesehen ist ein neues katholisches Kirchenzentrum mit Gemeinschaftszentrum, mehreren Wohneinheiten, öffentlich genutzten Bereichen und Begegnungszone. Die unter Denkmalschutz stehende Pauluskirche bleibt stehen.

Unklar, ob aus Baupartnerschaft etwas wird

Eigentlich war geplant, dass sich die Römisch-katholische Kirchgemeinde Brugg, zu der auch das Kirchenzentrum Paulus Birrfeld gehört, und «Faires Wohnen», die Wohnbaugenossenschaft der Römisch-katholischen Landeskirche Aargau, zu einer partnerschaftlichen Bauträgerschaft zusammenschliessen.

2019 wurde ein Architekturwettbewerb lanciert. Diesen gewann das Projekt Simul von der Meier Leder Architekten AG und der Schrämmli Landschaftsarchitektur GmbH. Zudem wurde das betreffende Areal von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zur Zentrumszone umgezont.

Ursprünglich war die Mitte der 60er-Jahre errichtete Pauluskirche als Provisorium gedacht, heute ist sie denkmalgeschützt. Archivbild: zvg

Doch ob aus der Partnerschaft etwas wird, ist momentan unklar. So wurde vor einiger Zeit bekannt, dass «Faires Wohnen» die benötigten Eigenmittel nicht aufbringen kann.

«Wir haben Gespräche über eine mögliche Finanzierung des Bauvorhabens mit zwei Bankinstituten geführt. Beide haben jeweils auf die Finma-Vorgaben in Bezug auf die Tragbarkeit beziehungsweise Fremdfinanzierung hingewiesen. Mit diesen Vorgaben war ‹Faires Wohnen› nicht in der Lage, ihren Teil von Simul zu stemmen», erklärt Francis Kuhlen, Präsident besagter Wohnbaugenossenschaft. Folglich habe man die Kirchgemeinde Brugg informiert und angeboten, partnerschaftlich eine neue Lösung zu suchen.

Auch andere Angebote werden geprüft

Inzwischen gibt es jedoch Hoffnung, dass sich «Faires Wohnen» doch noch am Projekt Simul beteiligen könnte. «Dank einem Hinweis hatten wir am 27. Juni ein Besprechung mit dem Geschäftsführer der Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft (hbg). Er teilte uns mit, dass mit dem Ziel der Wohnbauförderung für Wohnbaugenossenschaften in Bezug auf Tragbarkeit besondere Regeln gelten und Förderprogramme bestehen.

Dazu verfügt der Bund über den Fonds de Roulement. Die hbg verbürgt Hypothekarkredite an Baugenossenschaften», so Francis Kuhlen. Eine Beteiligung von ‹Faires Wohnen› an Simul wäre somit durchaus möglich. «Folglich werden jetzt Varianten geprüft.»

Das Projekt Simul sieht vor, die Pauluskirche durch einen Erweiterungsbau zu ergänzen und ein separates zweigeteiltes Gebäude zu errichten. Visualisierung: zvg

Gemäss Leo Grünenfelder, Vizepräsident der Kirchenpflege, fühlt sich die Kirchgemeinde Brugg nach wie vor als Partnerin von «Faires Wohnen». Man suche nach Lösungen, die in der Zukunft für beide Partnerinnen tragfähig seien.

Doch da von keiner Seite definitive Zusagen vorhanden sind, prüft die Kirchgemeinde Brugg auch die Angebote möglicher neuer Partner. «Anschliessend werden die notwendigen Beschlüsse gefasst und die Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger orientiert», so Grünenfelder.