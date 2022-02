Lupfig Futura Towers haben neue Eigentümerin: Geplant ist multifunktionales Zentrum Die beiden Büro- und Gewerbehochhäuser in Lupfig sollen zu einem Zentrum werden für Lehre, Forschung, produzierendes Gewerbe sowie Freizeiteinrichtungen und Gastronomie. «Futurama», lautet der Name.

Die beiden Büro- und Gewerbehochhäuser an der Industriestrasse stehen zum grössten Teil seit längerer Zeit leer. zvg

Die Zahlen sind eindrücklich: Zur Verfügung stehen 11 Obergeschosse sowie knapp 25'000 Quadratmeter Gewerbe-, Produktions- und Lagerflächen, dazu drei Untergeschosse mit 287 Parkplätzen sowie 30 weitere Aussenparkplätze. Aber trotz grosszügigem Raumangebot und attraktiver Lage: Die sogenannten Futura Towers im Industriegebiet in Lupfig stehen sei längerer Zeit zu grossen Teilen leer.

In der – bisher wechselvollen – Geschichte der beiden Büro- und Gewerbehochhäuser wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Geplant ist ein multifunktionales Zentrum mit Namen «Futurama». Am 1. Februar ist die Eigentumsübertragung von der früheren Inhaberin Wisca Immo SA an die Immobilienentwicklerin Halter AG mit Sitz im zürcherischen Schlieren erfolgt. Letztere werde einerseits die Weiterführung des aktuellen Betriebs sicherstellen und andererseits die planerischen Arbeiten für die beabsichtigte Neupositionierung angehen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Gebäude wurden im Jahr 1992 fertiggestellt

«Futurama» stehe für eine moderne Arbeitswelt der kurzen Distanzen mit einer attraktiven und inspirierenden Umgebung für Lehr- und Forschungsinstitute, industrielle Fertigung sowie Büro- und Dienstleistungsbetriebe, wird in der Medienmitteilung Andreas Campi zitiert, Geschäftsführer Halter Entwicklungen. Und:

«Dabei werden wir besonderen Wert auf die Aufenthaltsqualität legen und ergänzende Freizeiteinrichtungen und Gastronomieangebote schaffen.»

Fertiggestellt wurden die Gebäude an der Industriestrasse im Jahr 1992. Genutzt werden sie heute von der Suhner Transmission AG im Erdgeschoss als Hauptmieterin, daneben von einigen weiteren Mietern.

Der Standort in fünfminütiger Gehdistanz zum Bahnhof Lupfig sei direkt an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, die Anbindung an die Autobahn A1/A3 mit zwei Autobahnanschlüssen sei exzellent, so die Halter AG. Mit der angestrebten Neupositionierung in den nächsten Jahren soll zudem das Entwicklungs- und Synergiepotenzial des Standorts in Nachbarschaft zum Datacenter des Internet- und Rechenzentrumsanbieters Green genutzt werden – eingebettet in den Cluster des Hightech-Standorts Aargau.

Hoffnung auf weiteren Entwicklungsschritt

Die Gemeinde Lupfig begrüsst laut Medienmitteilung die Pläne der Halter AG. Gemeindeammann Richard Plüss:

«Mit der Eigentumsübertragung der Futura Towers an die Firma Halter AG entfacht die grosse Hoffnung, dass mit den seit fast 30 Jahren meist ungenutzten Liegenschaften endlich Leben entsteht.»

Mit dieser Vision entstehe Hoffnung für einen weiteren, massvollen wirtschaftlichen Entwicklungsschritt in Lupfig und im kantonalen Entwicklungsschwerpunkt Eigenamt.

Die Wisca Immo SA ihrerseits äussert sich überzeugt, dass der Halter AG die Neupositionierung auf interessante und zukunftsträchtige Bedürfnisse gelingen wird und wünscht Erfolg in der Umsetzung. Als Immobilienunternehmen mit den Schwerpunkten auf mittelständisches Gewerbe und Wohnbauten würden die freien Kapitalmittel ebenfalls wieder in neue innovative Projekte reinvestiert. (mhu)