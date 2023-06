Lupfig Für Quellwasserpumpwerk, Spielplatz und Strassenbau will der Gemeinderat über 800’000 Franken investieren Nachdem Lupfig ein zukunftsweisendes Traktandum für die Sommergmeind von der Liste gestrichen hat, entscheidet das Stimmvolk noch über zwei Kreditanträge für Projekte in Scherz.

Lupfig führt am 16. Juni die Gemeindeversammlung in der Turnhalle Scherz durch. Bild: Michael Hunziker

Anders als im Dorf Mülligen entscheiden die drei Eigenämter Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig am Freitag – noch – nicht über den Projektierungskredit für die vertiefte Abklärung einer Fusion im Birrfeld. Der Antrag wurde auch vom Gemeinderat Lupfig von der Traktandenliste gestrichen, weil eine neue Vorlage ausgearbeitet wird.

Somit werden dem Stimmvolk an der Sommergmeind in der Turnhalle Scherz neben dem Rechenschaftsbericht und der Jahresrechnung 2022 noch vier Kreditabrechnungen sowie zwei Kreditanträge zur Abstimmung vorgelegt. Bei Letzteren geht es einerseits um einen Verpflichtungskredit von 550’000 Franken für den Neubau des Quellwasserpumpwerks Unterdorf Scherz und die Sanierung des Spielplatzes beim Kindergarten Scherz sowie andererseits um den Zusatzkredit von 260’000 Franken für die Sanierung der Unterdorfstrasse ebenfalls im Ortsteil Scherz.

Das Quellwasserpumpwerk weist bauliche sowie qualitative Mängel auf und muss aufgrund eines Inspektionsberichts saniert oder ersetzt werden. Da der aktuelle Standort im Eingangsbereich von Scherz nicht optimal ist für die Dorfentwicklung, wird ein Neubau neben dem Kindergarten beantragt, was Auswirkungen auf das Spielplatzgelände hat.

Den Zusatzkredit braucht es, weil die Unterdorfstrasse an die Kanalisation angeschlossen werden soll und sich das Projekt dermassen verzögerte, dass ein überarbeitetes Baugesuch eingereicht werden muss.

Fundationsschicht war in der Stärke ungenügend

Bei den vier Kreditabrechnungen kam es in drei Fällen zu einer Unterschreitung: Instandstellung der Abwasserleitungen in der Sandgass (–31’833 Franken), Teilsanierung Industriestrasse (–88’117 Franken) und Sanierung Abwasserdruckleitung und Pumpenschacht beim Schwimmbad Schinznach, Kostenanteil Lupfig (–5321 Franken).

Zu einer massiven Kostenüberschreitung kam es bei der Sanierung der Wasserleitung am Wald- und Rütenenweg. Das Stimmvolk hatte an der Gmeind im November 2020 einem Kredit in der Höhe von 550’000 Franken zugestimmt. Effektiv ausgegeben wurden mit 703’830 Franken rund 153’830 Franken mehr.

In der Botschaft wird die deutliche Kreditüberschreitung im Bereich Strassen/öffentliche Beleuchtung mit notwendigen Zusatzleistungen begründet. Im Zuge der Arbeiten sei festgestellt worden, dass die Randabschlüsse nicht korrekt einbetoniert, die Stärke der Fundationsschicht ungenügend und die Frostsicherheit des Materials nicht gegeben waren.