Rüfenach Aus dem Werkraum wird ein Kindergarten: Rüfenach feierte gleich doppelt Rüfenach feierte am Wochenende gleich doppelt: Da war zum einen das Jugendfest, das mit einem Musical und Ballonwettfliegen umrahmt war, und zum anderen die Einweihung des frisch umgebauten Kindergartens.

«Are you happy today», schmetterte das Zebra in die Turnhalle, und das begeisterte Publikum bejahte die Frage mit donnerndem Applaus. In der Turnhalle Rüfenach fand der erste Teil des Jugendfestes statt. Gefeiert wurde nicht nur die Jugend des Dorfes, sondern auch der neue Kindergarten.

Auf der Bühne spielten Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe sowie die Kindergärtler das Musical «Tuishi pamoja», eine Geschichte über Vorurteile, Freundschaft und Toleranz in der afrikanischen Savanne.

Jugendfest und Einweihung des neuen Kindergartens: In Rüfenach gab es einiges zu feiern. Bild: Dieter Minder

Die gestreiften und somit aus Sicht der Giraffen doofen Zebras und die langhalsigen und somit aus Sicht der Zebras unvernünftig redenden Giraffen standen sich gegenüber. Mithilfe der Löwen und der Erdmännchen fanden sie schliesslich zusammen, um gemeinsam zu singen und zu tanzen. Von der Bühne klang: «Don’t worry be happy.»

Mit bunten Ballonen den Kindergarten eröffnet

Das Startkommando für das Ballonwettfliegen gab Gemeindeammann Andreas Ulrich mit: «3, 2, 1». Bis auf einige, die sich in den Bäumen verfingen, flogen alle Ballons schnell über das Dorf hinweg in die Ferne.

Danach war der Weg frei für die Eröffnung des Kindergartens. Mit der Schulreform hatte Rüfenach die Oberstufenklassen an Brugg verloren. «Wir beschlossen, einen neuen Kindergarten in den ehemaligen Werkräumen einzurichten», sagt Gemeindeammann Andreas Ulrich.

Die Schulkinder führten das Musical «Tuishi pamoja» auf. Bild: Dieter Minder

Der Umbau ist gelungen. Entstanden ist eine lichtdurchflutete Anlage mit vielen unterschiedlichen Spielecken für die Kinder. Mit viel Interesse besichtigte die Bevölkerung die neuen Schulräume für die Kleinsten. Auf besonderes Interesse stiess dabei der Kindergarten bei denjenigen Eltern, deren Kinder ihn ab August besuchen werden.

Der alte, baufällige Kindergarten soll abgebrochen werden. Bidl: Dieter Minder

Noch ein Jahr bleibt der alte Kindergarten bestehen

Die Kosten der gesamten Modernisierung belaufen sich momentan auf rund eine halbe Million Franken. Mit der Eröffnung des neuen Kindergartens sollte der alte, leicht baufällige Kindergarten abgebrochen werden. «Jetzt haben wir so viele Kinder, dass wir zwei Abteilungen führen müssen», sagte Ulrich. Der alte Kindergarten bleibt also noch mindestens ein Jahr bestehen. Dagegen sind die Tage des Schulpavillons gezählt. Neben dem neuen Kindergarten wurde ausserdem der Werkraum für die Holzbearbeitung eingerichtet.

Ein Blick in den neuen Kindergarten. Bild: Dieter Minder

In Rüfenach unterrichten momentan fünfzehn Lehrpersonen insgesamt sechzig Jugendliche. Vom neuen Schuljahr an werden es über siebzig Schülerinnen und Schüler sein. Mit Spieleposten, Kinderdisco, Beautycorner, Kinderbar und weiteren Attraktionen klang das Fest aus.