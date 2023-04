Lupfig Das Geschäft mit erneuerbaren Energien boomt: Wie die Stiebel Eltron Schweiz für genügend Fachkräfte sorgt Im Jahr 2022 lagen die Verkaufszahlen der Haus- und Systemtechnikanbieterin mit Hauptsitz in Lupfig über einen Drittel höher als im Vorjahr. Dies bringt auch Herausforderungen mit sich.

Die Wärmepumpen von Stiebel Eltron Schweiz sind gefragt. Bild: zvg

Erneuerbare Energien sind seit einigen Jahren in aller Munde, erst recht seit der Energiekrise. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Haus- und Systemtechnikanbieterin Stiebel Eltron sehen 80 Prozent von 1000 Befragten in der Schweiz eine Chance darin, dass Technologien im Bereich erneuerbare Energien neue Arbeitsplätze schaffen. Und auch der Bund rechnet gemäss einer Mitteilung damit, dass die Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz den Arbeitskräftebedarf im Bau- und Energiesektor erhöht.

So weit, so gut. Doch bekanntlich sorgt auch der Fachkräftemangel immer wieder für Schlagzeilen. Entsprechend stellt sich die Frage, wie die im Bereich erneuerbare Energien tätige Unternehmen damit umgehen. Die AZ hat bei Stiebel Eltron Schweiz mit Hauptsitz in Lupfig nachgefragt.

Man könne schon seit einigen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen, bestätigt Geschäftsführer Patrick Drack. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sei die Nachfrage zusätzlich angestiegen. «Unsere Verkaufszahlen liegen im Jahr 2022 über ein Drittel höher als im Vorjahr.»

Patrick Drack ist der Geschäftsführer von Stiebel Eltron Schweiz. Bild: zvg

Entsprechend positiv fällt das Fazit für den Winter 2022/23 aus. «Unsere Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt. Da wir eine gewisse Entspannung seitens der Materialverfügbarkeit spüren, hat sich auch unsere Liefersituation deutlich verbessert. Die Wintermonate waren überdurchschnittlich warm, weshalb wir weniger Umtriebe zu bewerkstelligen hatten als in anderen Jahren.»

Am Standort Lupfig ist der Platz knapp geworden

Man habe genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung, so Drack. Die Tochterfirma der international tätigen Stiebel Eltron konnte in den letzten fünf Jahren ihre Mitarbeiterzahl mehr als verdoppeln und zählt nun rund 200 Angestellte, 90 davon am Standort Lupfig. «Insbesondere hier in Lupfig wurden die Büroarbeitsplätze knapp. Der Ausbau von Büroflächen an unserem Hauptsitz ist bereits in der Planung. Ziel ist die Schaffung von zusätzlichen 100 (Büro-)Arbeitsplätzen bis Ende 2025.»

Fast wie ein Gemälde – der Standort Lupfig der Haus- und Systemtechnikanbieterin. Hier sind die Büroarbeitsplätze knapp geworden. Bild: zvg

Allerdings steige aufgrund der enormen Nachfrage nach Wärmepumpen und des Firmenwachstums der Bedarf an Fachkräften, räumt Drack ein. «Deswegen sind wir natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden, dies in verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens.»

So schreibt Stiebel Eltron Schweiz am Standort Lupfig jährlich eine Lehrstelle im kaufmännischen Bereich aus und betreut jeweils einen angehenden Automatiker oder eine angehende Automatikerin Fachrichtung Wärmepumpen in den letzten beiden Ausbildungsjahren.

Wärmepumpen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Entsprechend sind die Auftragsbücher der Stiebel Eltron Schweiz gut gefüllt. Bild: zvg

Zudem hat sie interne Ausbildungsprogramme für Quereinsteigerinnen und -einsteiger aus verwandten Berufen entwickelt. Wie Drack verrät, beinhalten die Aus- und Weiterbildungsprogramme eine Kombination von verschiedenen Massnahmen.

Das Ausbildungsprogramm mit praktischen und theoretischen Einheiten für neu eintretende Servicetechniker für Wärmepumpen beispielsweise läuft über mehrere Monate und wird von einem eigens dafür zuständigen Ausbildner verantwortet. Zudem werden von internen Fachexperten regelmässig technische Schulungen an den Produkten und zur Einführungen von Neuheiten durchgeführt. «Hierzu haben wir hier in Lupfig einen mit diversen technischen Geräten ausgestatteten Schulungsraum.»