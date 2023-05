Lupfig Dank intelligenter Beleuchtung sollen nachts weniger Insekten sterben und über 86 Prozent Energie gespart werden In Lupfig wurde am Mittwochabend die neue öffentliche Beleuchtung von der IBB Energie AG offiziell an die Gemeinde übergeben. Finanziert wird sie über die Einsparung, welche die moderne Technik ermöglicht.

Von links: Ivano Colomberotto, Gemeinderat, Fabienne Zinniker, Gemeindeschreiberin/Verwaltungsleiterin, Roland Bodenmann, Lichtplaner, Beat Kern, Servicetechniker Strassenbeleuchtung IBB Energie AG, Philippe Ramuz, Geschäftsleiter Netz-Dienstleistungen IBB Energie AG, Eugen Pfiffner, CEO IBB Energie AG, Richard Plüss, Gemeindeammann, Lukas Pfister, Leiter Bauamt, und Marc Freiermuth, Gemeinderat. Bild: Deborah Bläuer

«Man kann nicht die ganze Welt verbessern, sondern muss den Punkt finden, wo es möglich ist», sagte Roland Bodenmann, Lichtplaner und Inhaber der correLight GmbH. Und diesen Punkt fanden er, die IBB Energie AG sowie die Gemeinde Lupfig bei der Strassenbeleuchtung.

Am Mittwochabend, 3. Mai, wurde in Lupfig die neue intelligente Beleuchtung offiziell an die Gemeinde übergeben. Zuerst richtete Philippe Ramuz, Geschäftsleiter Netz-Dienstleistungen IBB Energie AG, das Wort an die Anwesenden, die sich im Gasthof zum Ochsen eingefunden hatten. Er gab einen Überblick über die Geschichte und die Zielsetzung des Projekts.

So sieht die neue Beleuchtung in Lupfig von oben aus. Video: IBB Energie AG

Die Finanzierung der öffentlichen Beleuchtung erfolgt durch die Energieeinsparung, die dank ebendieser gemacht werden kann. Gemäss Contracting-Vertrag, inklusiv Betrieb und Unterhalt, zwischen der IBB Energie AG und der Gemeinde sind das 20'000 Franken jährlich während 15 Jahren. Früher verbrauchten die 376 Leuchten in Lupfig pro Nacht 321 kWh. Heute sind es noch 44 kWh, was einer Einsparung von über 86 Prozent entspricht.

Für die IBB Energie AG ist es nicht das erste Projekt dieser Art. Hat sie doch vor einigen Jahren bei Teilen einiger Strassen in Brugg die intelligente Beleuchtung gemacht, und 2020 realisierte sie in einem Pilotprojekt im Lupfiger Ortsteil Scherz die «schweizweit erste Kantonsstrassen-Beleuchtung mit intelligenter Steuerung und 2000 Kelvin».

Lichtintensität wird bei Bewegung erhöht

Im Gegensatz zur herkömmlichen Beleuchtung, die permanent die gleiche Stärke hat, spendet die intelligente Beleuchtung gezielt Licht. So kann Energie gespart und Lichtemissionen können verringert werden. Die Leuchtstärke wird erhöht, sobald Zu-Fuss-Gehende, Velos oder Autos in den Bereich des Bewegungsmelders gelangen. Anschliessend reduziert sich die Intensität wieder.

Lichtplaner Roland Bodenmann erklärt die Planungsgrundsätze für eine gute Aussenbeleuchtung. Bild: Deborah Bläuer

Roland Bodenmann zeigte anhand der Planungsgrundsätze für eine gute Aussenbeleuchtung des Bundesamts für Umwelt auf, was in Lupfig konkret gemacht wurde. So nannte er beispielsweise unter dem Punkt «Spektrum» die Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit.

Strassenleuchten locken Insekten an, viele davon verenden. Durch den verringerten Einsatz der Beleuchtung dürfte dies in Lupfig künftig weniger der Fall sein. Das gelbliche Licht der intelligenten Beleuchtung – 2000 Kelvin – hat zudem eine geringere Lockwirkung auf Insekten als das «normale».

Das gelbliche Licht der neuen Beleuchtung lockt weniger Insekten an. Bild: Deborah Bläuer

Einen Anlass zur Freude nannte Gemeindeammann Richard Plüss die Übergabe der Beleuchtung und wies auf weitere Bemühungen der Gemeinde in Sachen Nachhaltigkeit hin. Darunter der Wärmeverbund Naturenergie Eigenamt sowie der Photovoltaikanlage bei dessen Heizzentrale. Ferner gebe es Bestrebungen, die Abwärme von Datenzentren zu nutzen. Zum einen beim künftigen Campus Reichhold, zum anderen seien Gespräche mit der Green Datacenter AG am Laufen.

Im Anschluss folgte draussen eine Demonstration der Beleuchtung. Sie nutze nur 80 Prozent ihrer möglichen Leistung, erklärte Philippe Ramuz. So habe man noch Reserven, um die Leistung zu erhöhen, falls die Bevölkerung oder die Polizei fände, dass es zu dunkel sei.