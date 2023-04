Gebenstorf «Es kocht regelrecht im Dorf»: Nach Verkauf von Merz-Gruppe sprechen Kiesabbau-Gegner von Salamitaktik – neue Besitzerin verteidigt sich

Die Mitteilung, dass die Merz Gruppe in Gebenstorf an die Eberhard Holding in Kloten angegliedert wird, kommt nicht gut an. Der Betreiber steht für eine Auskunft bereits nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen äussert sich der Zürcher Konzern zur Kritik.