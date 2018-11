Die Windischer SP-Einwohnerrätin Ligia Vogt betreut Migranten und Opfer häuslicher Gewalt. Darunter sind vor allem Frauen aus dem iberoamerikanischen Raum, aber nicht nur. 2005 gründete sie den Verein "Nosotras Aargau" bei sich zu Hause an einem Holztisch in der Küche. Für ihre unermüdliche Arbeit wurde Ligia Vogt Anfang dieses Jahres von SRF zur Heldin des Alltags nominiert. Für den Sieg reichte es am Schluss knapp nicht.