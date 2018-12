Wie in allen Aargauer Altstädten fand auch in Brugg das «Klingende Lichterfest» statt, dieses Jahr zum dritten Mal am Samstagabend. Der kulturelle Anlass wurde von Initiative Altstadt und Tourismus Brugg organisiert und nun erstmals von der Hauptstrasse in die Hofstatt verlegt, um eine intimere Stimmung zu erzeugen.

Um 19 Uhr ist es bereits stockdunkel in der Hofstatt, nur einige Kerzen auf dem Brunnenrand und an den Bars brennen. Kurze Zeit später hört man leise die Töne aus Klangschalen, denn die Gäste verpflegen sich noch mit Glühwein und Chili con Carne. Die Gespräche verebben. Das Vokalensemble «cantAmabile» reiht sich unter dem Torbogen des Stadtmuseums auf und beginnt, unter der Leitung von Paul Taylor, zu singen. Pascal Ammann begleitet das Ensemble auf der Gitarre. «Fyer, fyer», dem Stück von Thomas Morley angepasst, züngeln die Flammen an der Mauer des Stadtmuseums empor – ein imposanter Einstieg.