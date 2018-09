Jedes Jahr per Stichtag 1. Juni veröffentlicht der Kanton Aargau die Anzahl der leerstehenden Wohnungen im Kanton. Kantonsweit gibt es 8437 leere Wohnungen, 537 davon befinden sich im Bezirk Brugg. Dies bedeutet eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 171 (siehe Diagramm). Der Bezirk Brugg folgt damit dem kantonsweiten Trend zu immer mehr leerstehenden Wohnungen.

Als leerstehende Wohnungen werden gemäss Kanton «alle möblierten oder unmöblierten, bewohnbaren, leerstehenden Wohnungen, die zur dauernden Miete oder zum Kauf angeboten werden», definiert. Auch leerstehende, zur Vermietung oder zum Verkauf ausgeschriebene Einfamilienhäuser fallen in die Zählung.

In Villigen sind Neubauten feil

Am meisten Auswahl an leerstehenden Wohnungen im Bezirk hat man in der Stadt Brugg. Per Stichtag 1. Juni sind 100 Wohnungen leer, davon sind zehn Einfamilienhäuser. Am ehesten wird fündig, wer eine 4-Zimmer-Wohnung sucht. Davon gibt es in Brugg nämlich 37 leerstehende. Wohnungen mit mehr als sechs Zimmern, die noch auf Mieter oder Käufer warten, gibt es hingegen nur sechs. Auch in Birr sind Wohnungssuchende an der richtigen Adresse. Hier sind 99 Wohnungen frei, davon ebenfalls zehn Einfamilienhäuser. Am meisten Glück haben in Birr diejenigen, die eine 3-Zimmer-Wohnung suchen. Davon gibt es 43 leerstehende.

Auffällig ist in Villigen die Anzahl der leerstehenden Wohnungen in Neubauten. Die Statistik unterscheidet zwischen Neu- und Altbauten. Als Altbau gilt ein Gebäude, das vor mehr als zwei Jahren fertiggestellt worden ist. Ein Neubau ist somit ein Gebäude, das erst während der letzten zwei Jahre fertig gebaut wurde. Für Villigen weist die Statistik insgesamt 32 leerstehende Wohnungen auf, davon befinden sich total 23 in Neubauten, der Höchstwert für den Bezirk Brugg. Die Zahl ist aber mit Vorsicht zu geniessen, denn in der Statistik mitgezählt werden auch jene Wohnungen, die auf einen späteren Zeitpunkt bereits vermietet oder verkauft sind. Das ist bei kürzlich fertiggestellten Neubauten öfter der Fall.