Lauffohr Endlich wieder Sommerfest: So ausgiebig konnte die Kita Tatzelwurm mit Kind und Kegel feiern Am Samstag fand in Lauffohr auf dem Au-Erle-Schulhausareal mit über 160 Gästen der Sommerevent statt. Neben Kinderschminken gab es viele weitere Aktivitäten.

Am Sommerfest in Lauffohr sorgte ein grosses Vergnügungsangebot für Freude. zvg

Nach zwei Jahren Coronapause fand am Samstag, 18. Juni, wieder ein Sommerfest in der Kita Tatzelwurm in Lauffohr statt. Laut Medienmitteilung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch wurde das Fest auf dem Areal des Au-Erle-Schulhauses grösser, bunter und ausgelassener als in der Vergangenheit gefeiert.

Die Kindertagesstätte Tatzelwurm ist eine familienergänzende Einrichtung, welche 54 Tagesplätze anbietet. Diese teilt sich auf zwei altersgemischte Gruppen und zwei Hortgruppen auf. Betreut werden Kinder im Alter von drei Monaten bis dreizehn Jahren.

«Das Sommerfest war eine Bombe»

Am Samstag wurde das Areal des Au-Erle-Schulhauses von der Kita Tatzelwurm mit den betreuten Kindern, ihren Geschwistern und Eltern in Beschlag genommen, ist der Medienmitteilung zu entnehmen. Für glänzende Kinderaugen und ausgelassene Freude hätten Hüpfburgen, Kinderschminken, ein Wasserbereich mit diversen Spielangeboten wie einer Wasserbahn, einer Fun-Rutsche und Fun-Velos gesorgt.

Für die Kinder wurde ein Wasserbereich eingerichtet. zvg

Um auch die Erwachsenen zu verwöhnen, wurde für die Verpflegung das Catering vom Verein Lernwerk, der die Integration von Erwachsenen in den Arbeitsmarkt unterstützt und Jugendlichen hilft, Lehrstellen zu finden, engagiert. Dieser habe für das leibliche Wohl der über 160 Gäste gesorgt. Kita-Leiterin Doris Odermatt zieht deshalb ein klares Fazit: «Das Sommerfest war eine Bombe: Energie pur und rundum strahlende und zufriedene Gesichter!»