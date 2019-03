20 junge Männer sitzen in einem Labor-Klassenzimmer im Beruf- und Weiterbildungszentrum in Brugg (BWZ). Die Klasse, ausschliesslich aus Elektroinstallateuren bestehend, scheint während dem Unterricht Spass zu haben. Die regionalen Daniel Düsentriebe sind bereits in der Vorbereitungsphase auf die Qualifikationsverfahren (früher Lehrabschlussprüfungen), die im Mai und Juni stattfinden. In einer Vorbereitungsstunde repetieren sie die Inhalte der letzten Jahre mithilfe einer Software und einem Würfelspiel. Die Lehrlinge werden von Felix Kutter, Fachlehrer für Elektroinstallateure, jeden Donnerstag unterrichtet.

Das BWZ in Brugg hat drei Spezialisierungen: Technik und Natur, Wirtschaft (KV) und Erwachsenenbildung. Die Lernenden im Bereich der Technik profitieren dabei von vier hochmodernen Labors, in denen sie perfekte Bedingungen vorfinden, um ihre praktischen Fähigkeiten zu forcieren.

Per Knopfdruck gibt die Lehrperson Spannung auf die in den Schultischen integrierten Labors und schon stecken die Lernenden Serie- und Parallelschaltungen, messen Widerstände oder probieren Motorenschaltungen aus. Das neuste Labor, das im Schuljahr 2017/18 in Betrieb genommen wurde, kostete rund 250 000 Franken. Die Lehrlinge werden aber auch anderweitig in ihrer Ausbildung unterstützt.