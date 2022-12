Landwirtschaft Wegen Nässe und Kälte: Die «Königin des Gemüses» wächst nur zaghaft Mit dem Frühling kommt auch die Spargelzeit. Doch aufgrund des schlechten Wetters stossen Bauern auf Probleme. Andreas Suter vom Loorhof in Lupfig erzählt, wie er die Generationengemeinschaft trotz Herausforderungen erfolgreich in die Zukunft führen will.

Andreas Suter bei der Spargelernte: Im Hofladen des Lupfiger Loorhofs kann die «Königin des Gemüses» gekauft werden. Bild: Janine Walthert

Umringt von unzähligen Apfelbäumen steht der Bauernhof mit angegliedertem Hofladen. Ein reges Treiben herrscht auf dem Hofplatz: Autos fahren ein und aus, Kundinnen und Kunden warten vor dem Hofladen und mittendrin steht er, Andreas Suter.

Zusammen mit seinem Vater Christoph Suter führt der 32-Jährige – seit dem Jahr 2014 – den Loorhof in Lupfig in einer Generationengemeinschaft. Beide sind gelernte Meisterlandwirte.

Suters besitzen keine Tiere und setzten auf den Obst- und Beerenbau. Sie bewirtschaften insgesamt 36 Hektaren Land und 2 Hektaren Wald in Birmenstorf, Lupfig und im Birrfeld. Ihr Kerngeschäft ist die Kultur von Äpfeln und Erdbeeren. Doch die Familie Suter baut noch viel mehr an: von Mais, Zuckerrüben, Kürbisse, Sonnenblumen und Weizen über Erbsen bis hin zu Rhabarbern. Und grüne Spargeln.

Geduld ist bei dem Bauer gefragt

Im Jahr 2014 setzte die Familie Suter zum ersten Mal grüne Spargeln an. Diese müssen zuerst zwei Jahre wachsen, bevor sie geerntet werden können. So waren die hauseigenen Spargeln zum ersten Mal im Jahr 2016 im Sortiment des Hofladens. Andreas Suter sagt:

«Die Kundschaft schätzt unsere Spargeln. Schliesslich ist sie auch die Königin der Gemüse.»

Und ergänzt: «Sie ist fein und bringt den frischen, fröhlichen Frühling.» Zehn Jahre lang kann von denselben Wurzeln geerntet werden. Die Erntezeit beginnt normalerweise Mitte April und geht bis am 21. Juni.

Trotz schlechten Wetters in diesem Jahr haben die Spargeln vom Loorhof gute Qualität. Bild: Janine Walthert

Das Wetter: Ein wichtiger Faktor

Heuer startete die Ernte aber erst Ende April. «Das Wetter hat einen enormen Einfluss auf die Spargeln. Bei solch kaltem und nassem Wetter wachsen die Spargeln nur ein Zentimeter pro Tag», sagt Suter.

Ein Vergleich: Bei Temperaturen von 25 Grad Celsius und einmal Regen pro Woche wachsen diese vier bis fünf Zentimeter in der gleichen Zeit. Anfang Monat erfroren sogar erste Spargeln. Suter fügt an:

«Im letzten Jahr hatten wir doppelt so viel Ernte wie heuer. An vielen Orten wachsen keine Spargeln.»

In diesem Jahr werde die Ernte nur für den Hofladen reichen, Grosshändler werden nicht beliefert werden können.

Ausserdem haben Suters noch mit Mäusen zu kämpfen. «Wir müssen die kleinen Nagetiere im Auge behalten, sonst müssen wir im nächsten Jahr mit Ernteausfällen rechnen.» Auch die Schnecken haben mehr Zeit, die langsam wachsenden Spargeln zu beschädigen.

Zum Glück haben Suters keine Spargelkäfer, die den Pflanzen noch mehr Schaden zuführen könnten. «Diese sind heuer leider bei vielen Bauern aufgetaucht», sagt Andreas Suter.

Schlechtere Ernten sind zu erwarten

Doch nicht nur die Spargeln haben mit dem schlechten Wetter zu kämpfen. «Unser Mais ist alles andere als grün und weist Mangelerscheinungen auf. Auch die Apfelbäume könnten bald von einer Pilzkrankheit befallen werden», sagt der Meisterlandwirt.

«Ausserdem fangen unsere unreifen Erdbeeren an zu faulen.» Trotz allem lassen Suters den Kopf nicht hängen und probieren, das Beste daraus zu machen. Denn auch einen Vorteil hat das Ganze, wie Andreas Suter schmunzelnd sagt:

«Da die Spargeln langsam wachsen, können wir uns Feiertage und Sonntage freinehmen, ohne zu grosse Stangen zu riskieren.»

Was die Familie Suter gegen das kalte Wetter macht? «Wir wollen kleine Plastiktunnels kaufen und so einen kleinen Teil der Fläche abdecken», antwortet Andreas Suter. So hätten sie im nächsten Jahr eine gewisse Erntesicherheit. Die Plastiktunnels speichern Wärme und halten das Wasser ab.

Die Spargeln der Familie Suter werden von Hand geschnitten. Bild: Janine Walthert

Spargeln werden zu Tannenbäumen

Bereits nächstes Jahr setzt Familie Suter neue Spargeln, damit diese nach zwei Jahren geerntet werden können. «So wechseln diese reibungslos die alten Sträucher ab», sagt der Lupfiger.

Weisse Spargeln wird es keine geben. «Deren Dämme brauchen teure Maschinen und die Ernte ist arbeitsintensiv. Wir müssten eine grosse Menge verkaufen können, damit sich das lohnt», sagt der Meisterbauer. «Das passt nicht zu unserem Betriebskonzept.» Spargeln bleiben nicht immer so klein, wie Andreas Suter sagt:

«Wenn die Spargeln im Sommer zur vollen Grösse auswachsen, messen diese gut einen Meter und sechzig Zentimeter und ähneln dann Tannenbäumen.»

Die Spargeln trocknen bis im Spätherbst aus, werden abgeschnitten und als Dünger für den Boden liegengelassen. Im Winter gibt Suter Kompost dazu und tötet das Unkraut mit einem Pflanzenschutzmittel ab. So können im Frühling wieder neue Spargeln nachwachsen und geerntet werden.

120 Stöcke Heidelbeeren gesetzt

Weiterhin will die Familie Suter neue Wege gehen. Bereits in diesem Jahr baute die Familie 120 Stöcke Heidelbeeren an, die es dann ab dem Sommer 2022 im Sortiment des Hofladens geben wird. Auch werden sie gut zwei Hektaren der alten Apfelbäume durch zwanzig neue, robuste Apfelsorten ersetzen. Suter sagt:

«Darunter sind zum Beispiel auch allergikerfreundliche Sorten.»

Sicherlich wird es auf dem Loorhof in den nächsten zehn Jahren noch grüne Spargeln geben. «Es hat sich herumgesprochen: Viele Kundinnen und Kunden kommen extra deswegen», sagt Suter. Auf längere Sicht will der 32-Jährige sehen, ob die Arbeit und Nachfrage noch übereinstimmen.

Nun hofft Andreas Suter auf besseres Wetter. «Für meine Pflanzen und die Menschen: Denn viele haben mit dem schlechten Wetter zu kämpfen», schliesst Andreas Suter.

Neben Gemüse, Beeren und hauseigenen Produkten verkaufen Suters in ihrem Hofladen auch Ware von regionalen Anbietern. Bild: Janine Walthert

Saisonale Produkte im Hofladen

Im hauseigenen Hofladen wird vieles angeboten. «Wir verkaufen unsere eigene und Ware von regionalen Anbietern», sagt Suter. So etwa verkaufen sie Salat von einem Birmenstorfer Bauer oder Rauchwürstli vom Störmetzger aus Kirchdorf.

«Da wir grosse Transportwege verhindern möchten, bieten wir nur saisonale Produkte an», sagt er. Diese versuchen sie, so weit wie möglich weiter zu verarbeiten. So werden etwa aus heruntergefallenen Äpfeln Most gepresst, dann sauren Most gemacht, aus welchem Apfelessig entsteht.

«Wir möchten den Produkten eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen und Food Waste verhindern.» Im Hofladen kann auch der mehrfach ausgezeichnete Apfelmost gekauft werden.