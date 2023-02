Landwirtschaft Mit diesen beiden Projekten sichern sich Landwirte in der Region Brugg aus dem Förderprogramm Agroforst einen Zustupf Eine Neulancierung des Kantons soll Bauernfamilien und Winzer motivieren, ihren Betrieb auf innovative Klimaprojekte umzustellen. Damit das gelingt, wurde finanzielle Unterstützung für innovative Projekte ausgesprochen. Von den fünf Preisträgern engagieren sich zwei im Bezirk Brugg. Sie sagen, was sie mit der Anschubfinanzierung machen.

Matthias Müller (v.l.), Leiter Landwirtschaft Aargau, und die fünf Betreiber Rolf Treier, Pirmin Adler, Thomas Wüthrich, Hoss Hauksson und Thomas Keller. Ausserdem Landstatthalter Markus Dieth und Simon Egger, Sektionsleiter Natur und Landwirtschaft im landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg. Beni Basler

Die klimatischen Bedingungen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Nicht selten tauchen Regenwolken auf, Windböen oder heftige Regenschauer wie zuletzt beim Loorhof in Lupfig, wobei eine ganze Apfelpflanzanlage kaputtging.

Damit die Landwirtschaft künftig auf derartige klimabedingte Extremwetterlagen reagieren und angepasst werden kann, hat der Kanton Aargau den Förderpreis Agroforst. Er wird von den Departementen Finanzen und Ressourcen sowie Bau, Verkehr und Umwelt getragen. Mit dem Ziel, bestehendes Agroforst-Know-how im Aargau zu stärken und neues Wissen dazuzugewinnen, schreibt der Kanton in seiner Medienmitteilung.

Regierungsrat lobt die geplanten Projekte

Diesbezüglich hatte die Jury aus sieben Fachleuten, bei zwölf eingegangenen Projekten von Bauernfamilien und Winzern, fünf Preisträgerinnen und Preisträger auserkoren, welche am 27. Januar beim landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg geehrt wurden.

Regierungsrat Markus Dieth hielt dazu in seiner Rede fest, dass die prämierten Projekte anschaulich zeigen, wie man die landwirtschaftliche Produktion im Aargau an klimabedingte Extremwetterlagen anpassen könne. Im Fokus stehe die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, die Ertragssicherung sowie die Tiergesundheit. Alle drei Aspekte werden durch die Integration von Gehölzen ins Produktionssystem positiv beeinflusst.

Hoss Hauksson hat die Rebanlagen erhöht, damit seine Zwergschafe keine Trauben mehr essen. zvg

Zur Unterstützung der Projekte stellt der Kanton den fünf Betrieben jeweils 10'000 Franken aus. Bis 2026 sollen die Projekte umgesetzt sein. Einer der fünf Preisträger ist Hoss Hauksson aus Rüfenach. Der Winzer betreibt eigene Rebanlagen und Landwirtschaft.

Für Agroforst hat er sich allerdings schon zwei Jahre zuvor entschieden: «Wir haben die Rebanlagen auf Umkehrerziehung umgestellt. Seither befinden sich die Trauben auf Brusthöhe und ausser Reichweite von unseren Zwergschafen. Zudem wächst die Laubwand heute horizontal und sorgt damit für genügend Schatten am Boden. Dies regt Mikroorganismen an, welche mit der Rebe in Symbiose leben», sagt Hauksson. Dadurch steigere sich die Weinqualität und die Anlage sei resistenter gegen Trockenheit.

Investiert wird das erhaltene Geld von Hauksson in das Anpflanzen von Obstbäumen, Nussbäumen, Sanddorn und Weissdorn. Ausserdem werde die sechs Hektare grosse Rebanlage kontinuierlich weiterentwickelt.

160 Bäume sollen zum Mostobst beitragen

Rolf Treier hat seit Januar 2022 zwei Betriebe. zvg

Auch Rolf Treier aus Gipf-Oberfrick nimmt am Förderprogramm teil. Seit Januar 2022 unterhält der Betriebsleiter des Forstbetriebs Homberg-Schenkenberg mit Sitz in Zeihen einen zweiten Betrieb auf dem Bözberg. Dieser steht auch als Grund dafür, wieso Treier die Unterstützungsgelder erhält.

Schon vorher hat er sich auf seinem Hof in Gipf-Oberfrick intensiv mit der Biodiversität auseinandergesetzt. Nun möchte er die rund fünf Hektaren grosse Hofparzelle auf dem Bözberg im Gebiet Äbertsmatt/Riedacher auf Vordermann bringen. «Beim Landkauf ist uns rasch aufgefallen, dass das Land keine Bäume und Struktur hatte. Im Sommer trocknete es sehr rasch aus», sagt Treier.

Auf dieser fünf Hektaren grossen Hofparzelle werden insgesamt 180 Bäume angepflanzt. zvg

Entsprechend plant Rolf Treier Ende Sommer auf dem Land 160 Bäume zu setzen und diese für Mostobst zu nutzen. Ausserdem pflanzt er 20 Waldbäume an, damit daraus künftig Furnier- und Möbelholz hergestellt werden kann.

Zugleich haben interessierte Landwirtinnen und Landwirte aus dem Kanton während der Projektumsetzung die Möglichkeit, Kurse und Flurgänge auf den prämierten Betrieben zu machen.

Eine Übersichtskarte auf dem Bözberg des Gebietes Äbertsmatt/Riedacher. zvg

Parallel zum Förderpreis Agroforst sind weitere 89 Projekte im Rahmen des Aargauer Entwicklungsschwerpunktes Klima am Laufen.