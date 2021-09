Corona an Schulen «Eine Pflicht zum repetitiven Testen beendet nicht die Pandemie» –Bildungsdirektor Alex Hürzeler erklärt die Normalisierungsphase in den Schulen

Das repetitive Testen an den Schulen bleibt freiwillig, die Maskenpflicht gilt noch bis am 29. Oktober. Trotz der schweren Ausbrüche Anfang September befinden sich die Schulen in der Normalisierungsphase – weil die Fallzahlen klar zurückgehen, wie Bildungsdirektor Alex Hürzeler im Interview erklärt.