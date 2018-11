Weil die Landschaftsgärtner beim Berufsbildungsheim Neuhof in Birr ein neues Ausbildungszentrum bauen wollen, fand erstmals in der 124-jährigen Geschichte des Unternehmerverbands der Gärtner – JardinSuisse Aargau (JSA) – eine ausserordentliche Generalversammlung statt. Mit 73 Stimmberechtigten war am Donnerstagabend knapp die Hälfte der Mitgliederbetriebe anwesend.

Der Vorstand machte den Teilnehmern klar, dass für die Ausbildung der angehenden Gärtner, Fachrichtung Garten und Landschaftsbau, die Realisierung eines neuen Bildungszentrums enorm wichtig ist. Nur so kann nach der Schliessung der Lehrwerkstätte der Gartenbauschule Niederlenz per Ende 2019 eine solide und zeitgemässe Ausbildung der Lernenden im Kanton Aargau sichergestellt werden.

Unternehmen sollten Aktien lösen

Die Zeit drängt und das Projekt ist bisher zügig vorangetrieben worden: Ende Oktober wurde die JSA Bildungszentrum AG gegründet, Anfang November der Baurechtsvertrag mit der Schweizerischen Pestalozzistiftung Neuhof in Birr ausgehandelt, der Businessplan für die Finanzierung ausgearbeitet sowie die ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Nach der Vorstellung des Projekts, das von der Walker Architekten AG in Brugg geplant worden war, ging es an der GV um die Finanzierung.