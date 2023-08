Landleben Statt Adventskränze zu verkaufen, stemmen die Mandacher dieses Jahr Strohballen Am Sonntag, 20. August, findet in der 350-Seelen-Gemeinde ein neues Fest statt. Höhepunkt des von den Landfrauen Mandach organisierten Anlasses ist ein Wettkampf, der im ganzen Kanton, wenn nicht sogar im ganzen Land, der erste dieser Art sein dürfte.

Die Landfrauen Mandach organisieren heuer zum ersten Mal den Anlass «Landfraue-Sonntig». Bild: zvg

Der Adventsmarkt der Landfrauen Mandach ist Geschichte, dafür wurde der «Landfraue-Sonntig» ins Leben gerufen. Dieser findet am 20. August von 10.30 bis 17 Uhr statt.

Auftakt ist in der Kirche mit einer Jodlermesse. Danach gibt es in der Turnhalle der 350-Seelen-Gemeinde eine Festwirtschaft und auf dem umliegenden Gelände verschiedene Attraktionen, die an dieser ersten Ausgabe des Fests unter dem Motto «Vom Korn zum Brot» stehen. So können die Besucher und Besucherinnen zwei Mähdrescher aus nächster Nähe betrachten, mit einer Velomühle selbst Getreidekörner mahlen und die Kinder dürfen Tierchen aus Zopfteig herstellen. Ausserdem wird es eine Vorführung geben, die Primarschülerinnen und -schüler im Rahmen der Kinderferientage «Tanzen mit Roundabout» einstudieren.

Das Basteln war extrem aufwendig

Ein besonderes Highlight ist das «erste Aargauer Strohballenheben». Ob es wirklich das erste sei, könne man allerdings nicht mit absoluter Sicherheit sagen, relativiert Edith Suter, Präsidentin der Landfrauen Mandach. Aber auf alle Fälle sei dem Verein, der über 70 Mitglieder zählt, nichts von anderen solchen Wettkämpfen bekannt.

Beim Strohballenheben gibt es verschiedene Kategorien. Symbolbild: Patrick Luethy

Dabei geht es darum, einen Strohballen zu nehmen, über den Kopf zu heben, ihn wieder auf den Boden zu legen und das ganze so oft wie möglich innert einem begrenzten Zeitraum. Es gibt verschiedene Kategorien, die erste beginnt bei Jahrgang 2018. Die Strohballen, welche die Männer stemmen, wiegen 15 Kilogramm, bei den anderen Kategorien sind sie leichter.

Gewinnen können die Erwachsenen regionale Produkte wie einen Geschenkkorb und die Kinder etwas Süsses aus der Backstube. Die Anmeldung erfolgt vor Ort. Die Höhe der Anmeldegebühr steht gemäss Edith Suter noch nicht fest. Man wolle einen gemütlichen und unterhaltsamen Sonntagsanlass veranstalten, erklärt sie. «Wir möchten wieder etwas für das Dorf und die Umgebung machen.»

In Mandach gibt es am 20. August ein Fest für Gross und Klein. Bild: zvg

Der «Mandacher Landfraue-Sonntig» ist als Ersatz für den Adventsmarkt gedacht. Dieser wurde bis ins 2019 immer am Samstag vor dem ersten Advent durchgeführt. Schon Wochen vorher trafen sich die Vereinsmitglieder jeweils, um Adventskränze und Gestecke herzustellen, die am Markt verkauft wurden.

Doch das Basteln sei enorm aufwendig gewesen, sagt Edith Suter. Zudem seien viele, die dabei mitgemacht hätten, schon etwas älter und man habe fürs OK-Team immer weniger Leute gefunden. Letztes Jahr beschlossen die Landfrauen schliesslich, den Anlass einzustellen. Mit dem «Landfraue-Sonntig» habe man eine Alternative gefunden, die im Rahmen dessen liege, was für den Verein möglich sei, so Suter.