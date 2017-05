Vor vier Jahren wurde das Amtshaus mit der grossen Uhr in der Brugger Altstadt renoviert. Zwischen Weihnachten und Neujahr zog der Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Brugg dort aus und verlegte sämtliche Arbeitsplätze in die neuen Büroräumlichkeiten an der Schulthess-Allee 1. Seither steht die Liegenschaft an der Hauptstrasse 60 leer. Das soll sich nun mit dem Einzug des Steueramts in der letzten Sommerferienwoche wieder ändern.

«Die Abteilung Steuern wird künftig im Amtshaus das Erdgeschoss sowie das erste Stockwerk nutzen», teilt die Stadt Brugg auf Nachfrage der az mit. Im Erdgeschoss werde «eine kundenfreundliche und offene Schaltersituation eingerichtet». Dort werde auch ein Zimmer für Besprechungen mit der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Als Archivraum diene das Untergeschoss. Weiterhin ungenutzt bleibt derzeit das zweite Obergeschoss. «Dieses soll im Hinblick auf den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes ‹Alte Post› beispielsweise der Abteilung Finanzen oder auch anderen kleineren Verwaltungsabteilungen als provisorischer Standort dienen», schreibt die Stadt.

Aktuell befindet sich das Steueramt im sogenannten Kupperhaus an der Schulthess-Allee 4. Diese Verwaltungsliegenschaft im Eigentum der Einwohnergemeinde Brugg liegt im Perimeter der Neubauten für eine zentrale Verwaltung. Sie gilt seit Jahren als Abbruchobjekt. Daher sei nur noch der allernötigste Unterhalt getätigt worden, heisst es von der Stadt Brugg. Neben diversen Wasser- und Feuchtigkeitsschäden, die umfassende Sanierungsarbeiten erfordern würden, stünde auch der Ersatz der alten Gasheizung an. Das Risiko eines Heizungsausfalls steige stetig.

Kundenfreundliche Verwaltung

Aufgrund der voranschreitenden Planung «Umbau- und Erweiterung Alte Post» entschied der Brugger Stadtrat, dass die Liegenschaft Kupperhaus bis spätestens Ende September dieses Jahres nicht mehr genutzt und damit stillgelegt werden soll. «So können weitere unnötige Investitionen in das Gebäude vermieden werden», sagen Stadtschreiber Yvonne Brescianini sowie die Abteilung Planung und Bau. Die vorhandenen Mietverträge würden ordentlich auf den 30. September 2017 gekündigt.

Als Vorbereitung für den Verwaltungsneubau wird momentan durch den Projektentwickler BSS&M Real Estate AG aus Zürich die Anpassung des rechtskräftigen Gestaltungsplans auf die geplante Bebauung bearbeitet. Mit dem neuen Verwaltungsbau habe die Stadt Brugg die Möglichkeit, «das langersehnte Ziel, der Zentralisierung der Verwaltung zu realisieren». Damit könne den Bruggerinnen und Bruggern das Dienstleistungsangebot der Verwaltung an einem Ort kundenfreundlich angeboten werden.

Das Steueramt wird während den Ferien zwischen Donnerstag, 10. August, und Samstag, 12. August vom Kupperhaus ins Amtshaus gezügelt. «Die Büros der Abteilung Steuern sind daher am besagten Donnerstag und Freitag geschlossen», teilt die Stadt mit. Am Montag, 14. August wird der neue Standort an der Hauptstrasse 60 eröffnet.

In ein paar Jahren, wenn der zentrale Verwaltungsneubau fertiggestellt und bezugsbereit ist, wird das Steueramt erneut umziehen. «Das Amtshaus wird dann für eine neue Nutzung und allfällige Fremdvermietung frei», kündigt die Stadt Brugg an.