Die Diskussion über die Aufwertung der Vorstadt dauerte lange im Einwohnerrat am Freitagabend (die AZ berichtete). So lange, dass der Rat um 22.40 Uhr entschied, die Sitzung abzubrechen und die weiteren Traktanden zu vertagen. Will heissen: Die Diskussion zur Kunstrasen-Motion von Miro Barp (SVP) wird auf die nächste Einwohnerratssitzung vom 7. September vertagt. Dies, obwohl einige Vertreter des FC Brugg vor dem Rathaus Spalier standen und die Einwohnerräte auf die Notwendigkeit eines Kunstrasens aufmerksam machten. Einige harrten dann sogar bis zum Ende der Sitzung aus, wurden aber für ihre Geduld nicht belohnt.

Begegnungsorte mit Bäumen

Geduldig zeigt sich auch GLP-Einwohnerrat Adriaan Kerkhoven. Er macht in einer kleinen Anfrage auf ein Thema aufmerksam, das ihn immer wieder beschäftigt. So will er vom Stadtrat wissen, ob dieser aufgrund der Klimaerwärmung allgemein und speziell auf Verkehrsachsen mit Langsamverkehr (Stadtpark, Museumsstrasse, Laurstrasse) beschattende Bepflanzungen zu budgetieren und vorzusehen gedenkt. Weiter will Kerkhoven wissen, ob der Stadtrat interessiert daran ist, in Quartieren in kleinere Begegnungsorte mit Bäumen, Brunnen, Sitzgelegenheiten und Outdoorsportgeräte zu investieren, und ob dieser es als wichtig erachtet, Begrünungen vorzusehen, um Jung und Alt zur besten Jahreszeit Gelegenheit für Begegnungen zu schaffen.

Als gutes Beispiel erwähnt Kerkhoven in seiner kleinen Anfrage die Stadt Schaffhausen, die hochwertige Outdoorsportgeräte aufstellt, «die von allen Altersgruppen und sozialen Schichten genutzt werden». Kerkhoven will wissen, ob der Stadtrat Brugg ebenfalls solche Massnahmen vorsieht und ob denn Orte wie Umiken Wehrstrasse, Lauffohr Dorfkern, Altenburg Dorfkern, Weihermatt oder Stadtpark geeignet dafür wären.