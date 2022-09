Kulturveranstaltung «Zwischen den Zeiten» – so lautet das Motto der Brugger Literaturtage Im Salzhaus und neu auch im Stadtmuseum finden vom 16. bis 18. September die Literaturtage statt. Zehn Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem In- und Ausland lesen und diskutieren. Ein Autor hat einen besonders engen Bezug zur Region Brugg.

Einige der Mitglieder der Literaturkommission (von links): Brigitte Perren, Yasmine Inauen, Gabi Umbricht, Werner Bänziger, Silvia Ferrari, Yvonne Schmidt, Susanne Müller und Leo Geissmann. zvg

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben Selbstverständliches ins Wanken gebracht. Gar von einer Zeitenwende ist die Rede. Deshalb finden die Brugger Literaturtage dieses Jahr unter dem Motto «Zwischen den Zeiten» statt.

«Befinden wir uns gerade in einer Zeitenwende? Wie wird das Zeitgeschehen von Autorinnen und Autoren verarbeitet?» Diese Fragen hat sich die Literaturkommission gestellt, die den kostenlosen Anlass organisiert.

Die Stadt Rottweil machte die Initiative zu den Brugger Literaturtagen

Vom 16. bis 18. September werden zehn Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Schweiz, Deutschland und Österreich lesen, performen und diskutieren. Entstanden sind die Literaturtage 1985 auf Initiative der deutschen Stadt Rottweil, die Brugg anfragte, sich als Partnerstadt an der Rottweiler Begegnung, an der sich deutsche und Schweizer Autorinnen und Autoren treffen, zu beteiligen.

Seither werden jeweils abwechselnd in Rottweil und in Brugg Literaturtage durchgeführt. Wie jedes Mal werden heuer auch einige Rottweiler Politikerinnen und Politiker die Veranstaltung im Prophetenstädtchen besuchen.

Ein Bündner, der aus Island anreist

Den Auftakt machen am Freitag, 16. September, die Kurzlesungen, bei denen sich das Publikum einen Überblick über die Autorinnen und Autoren verschaffen kann. Dazu gibt es musikalische Intermezzi von Luca Staffelbach, Mitglied des Trio Colores.

Das Samstagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einer Lesung von Joachim B. Schmidt. 2007 wanderte der Bündner nach Island aus. Für sein Werk «Kalmann» wurde er mit dem Crime Cologne Award ausgezeichnet und sein jüngster Roman «Tell» war auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerliste. Generell ist der Kanton Graubünden an den diesjährigen Literaturtagen gut vertreten. So werden mit Gianna Olinda Cadonau und Flurina Badel zwei weitere Kulturschaffende des Bergkantons vor Ort sein.

Ersatz für erkrankte Schriftstellerin gefunden

Gabi Umbricht, Mitglied der Literaturkommission. Deborah Bläuer

Krankheitsbedingt musste die deutsche Autorin Helga Schubert ihre Teilnahme absagen. Wie Gabi Umbricht, Mitglied der Literaturkommission bestätigt, konnte jedoch mit dem Basler Peter Gisi Ersatz gefunden werden.

Mit zwei weiteren Schriftstellern wird das nördliche Nachbarland dennoch vertreten sein. Und aus Österreich kommt Nava Ebrahimi, die für ihren ersten Roman «Sechzehn Wörter» mit dem Österreichischen Buchpreis in der Kategorie Début sowie dem Morgenstern-Preis ausgezeichnet wurde.

«Eine Rückkehr zu den Anfängen meines Schreibens»

Fast ein Heimspiel ist die Veranstaltung für Christoph Schneeberger alias X Schneeberger. Der 46-Jährige wohnt heute in Bern, doch in seiner Jugendzeit lebte er rund zehn Jahre in Birr.

Er freut sich sehr auf den Anlass: «Die Brugger Literaturtage in den 90er-Jahren waren meine ersten Literaturtage überhaupt. Und im Rahmen der Literaturtage Brugg im Lateinschulhaus fand meine erste besuchte Schreibwerkstätte statt. Dies ist der eine Grund zur Freude, eine Rückkehr zu den Anfängen meines Schreibens, der andere ist, dass ich meine Deutschlehrerin von der Kantonsschule Baden wieder sehen werde und hoffentlich das eine oder andere freundliche Gesicht aus meiner Jugend.»

Christoph Schneeberger, Schriftsteller. zvg/Ruben Wyttenbach

In seinem Débutroman «Neon Pink & Blue», für den er 2021 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet wurde, ist das Wasserschloss eine zentrale Erinnerungslandschaft, von der Gwagglibrücke in Umiken über die alte Vogelsangbrücke hin zur Aussicht vom Gebenstorfer Horn.

Persönliche Gespräche stehen im Fokus

Musikalisch wird es am Abend. So wird die Lesung von Silvia Tschui von Philipp Schaufelberger an der Gitarre begleitet und danach spielt Charlotte Wittmer von der Kapelle Sorelle auf ihrem Akkordeon. Den Abschluss der Literaturtage bildet ein Podiumsgespräch am Sonntagmorgen, moderiert von Werner Bänziger.

Die Literaturkommission ist stolz darauf, dass neben den Lesungen die persönlichen Gespräche und Diskussionen im Fokus stehen – auch mit den Autorinnen und Autoren. Gabi Umbricht erklärt, wieso die Brugger Literaturtage heuer nicht mehr zusätzlich im Rathaus stattfinden, sondern zentralisiert im Salzhaus und im Stadtmuseum:

«Wir wollen einen Begegnungsplatz schaffen.»

Während der Veranstaltung können sich die Gäste und Kulturschaffenden bei Snacks, Kuchen und Getränken, die von der Literaturbar serviert werden, austauschen. Bei schönem Wetter draussen in der Hofstatt an der Feuerschale, bei schlechtem im Salzhaus. Parallel dazu gibt es im ersten Stock des Gebäudes die Ausstellung Printtime, in der Druckgrafiken von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt werden.