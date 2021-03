Künstlerin Olivia Wiederkehr Neu sprechen Plakate in Brugg das Thema Freiheit an – das hat aber nichts mit dem Lockdown zu tun Olivia Wiederkehr zeigt ab erstem April ihre Werke in der Ausstellung Spazett im Brugger Zimmermannhaus. Die Pandemie zwang die Kunstschaffende, ihre Projekte anders anzugehen.

Künstlerin Olivia Wiederkehr arbeitet unermüdlich an ihrer Ausstellung im kommenden April. Bild: Alex Spichale

Es ist ein einnehmendes Lachen, mit dem Olivia Wiederkehr einen am Eingang ihres Hauses begrüsst. Seit zwei Jahren lebt sie mit Mann, Tochter sowie zwei Katzen am äussersten Rand des Rüfenacher Dorfs. Hier, im ehemaligen Elternhaus des Partners, ist Wiederkehrs Kunst allgegenwärtig.

An den Wänden hängen grosse Ölgemälde – aus einer früheren Phase ihres Schaffens, wie die 46-Jährige sagt –, im Keller stapeln sich selbstgegossene Betonteile, im Dachstock funkelt ein goldenes Geländer. Die Brüstung ist ein Teil des räumlichen Werks «Ohne Geländer denken», das ab dem 1. April im Zimmermannhaus zu sehen sein wird. Zum Kunstobjekt gehört nun kurzfristig auch eine Reihe von auffälligen Plakaten im Brugger Stadtraum.

18 Statements zum Thema Freiheit erarbeitete Wiederkehr. Bild: zvg

Unter dem Titel «Ja. Ich will frei sein.» beziehungsweise «Yes. I want to be free.» thematisiert Wiederkehr mit 18 Statements die Handlungsfreiheit des Einzelnen. Eine Stellungnahme der Künstlerin zur aktuellen Situation? Nein, sagt Wiederkehr dazu. Als politisch sieht sie sich nämlich nicht.

Ursprünglich standen die Statements an einem anderen Ort

Mit dem Thema «persönliche Handlungsfreiheit» beschäftigt sich die gebürtige Zürcherin bereits seit mindestens zehn Jahren. Begonnen hatte es mit ihrem Interesse an Schutzräumen – wie sie beim Menschen entstehen, aber auch zerstört werden. Die Tochter eines Grafikers und einer Kalligrafin stellte fest: «Damit wir unseren persönlichen Raum einnehmen können, brauchen wir eine gewisse Freiheit.»

Insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Essay «Die Freiheit, frei zu sein» der Philosophin Hannah Arendt inspirierte sie zur vierteiligen Arbeit «yes!yes!yes!no!no!», zu der auch «Ohne Geländer denken» gehört. Wiederkehr erklärt:

«Ich wollte philosophische Gedanken in Materialien übersetzen.»

Anfänglich habe sie daran gedacht, ein Manifest über die Freiheit zu schreiben. Doch schnell war für Wiederkehr klar: zu wenig partizipativ.

Die Betonteile für ihr Werk «Ohne Geländer denken» entstehen in Handarbeit. Bild: Alex Spichale

Die Künstlerin sagt: «Der Betrachter soll beim Werk involviert werden. Wenn es nur ist, dass er um das Objekt herumgehen muss oder seine Sinne angesprochen werden.» Es zeigt sich Wiederkehrs langjährige Tätigkeit als Performancekünstlerin: Hatten die 18 Statements auf den Plakaten in Brugg ihren ursprünglichen Platz doch auf den Röcken zweier griechischer Tänzerinnen.

Ein Zufall liess die Künstlerin die Plakate kreieren

Um sich intensiv ihrer Arbeit zu widmen, reiste Olivia Wiederkehr im September 2020 nach Athen. Im Kopf hatte sie ein Konzept, doch die Realität war eine andere. Die gelernte Dekorationsgestalterin sagt: «Nach ein bis zwei Tagen habe ich gemerkt, dass meine Ideen aktuell nicht funktionieren, weil die Restriktionen durch Covid-19 in Griechenland so einschränkend waren.»

Gespräche und Diskussionen, die sie in Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsthema geplant hatte, mussten wegfallen. Die Künstlerin sagt: «Also hatte ich die Entscheidung, meine persönliche Freiheit zu nutzen: Wie gehe ich mit der Situation um?»

Wiederkehr entschied sich, das Projekt im kleinen Kreis durchzuführen. Sie formulierte Statements zu ihrer Vorstellung von Freiheit:

«Bei Freiheit geht es nicht nur um mich, sondern auch um den anderen, das Gegenüber. Freiheit und Grenzen sind ein Paar, denn es braucht Verantwortung und Bewusstsein, die eigenen Rechte zu nutzen.»

Anschliessend diskutierte sie die Aussagen mit Freunden und den beteiligten Tänzerinnen. «Durch die verschiedenen Sprachen ergaben sich ganz andere Interpretationen der Sätze.» Gleichzeitig kondensierte sie die Statements von anfänglich 25 auf 18.

Dass diese nun auf Plakaten in Brugg stehen, war eher zufällig. «Die Werbetafeln wurden wegen Corona nicht vermietet und dem Zimmermannhaus zur Verfügung gestellt. Also entwickelte ich innerhalb von zehn Tagen ein Konzept dafür.»

Ursprünglich waren die 18 Statements auf den Kleidern zweier Tänzerinnen in Griechenland zu lesen. Bild: zvg

Weil die Statements zuerst von Griechisch auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzt wurden, sind sie in den beiden letzteren Sprachen auf den Plakaten zu lesen. Sonst verliere man einen Schritt, einen weiteren Aspekt der ursprünglichen Bedeutung der Aussagen. Wiederkehr sagt: «Es ist ein Übersetzungsspiel. Im Griechischen gibt es Ausdrücke, die sich mit dem Deutschen nicht vergleichen lassen.»

Finanzielle Lage ist prekär, sie findet aber immer einen Weg

Warum trieb es die Künstlerin eigentlich nach Athen? Wiederkehr sagt mit einem Lächeln: «Ich war 2017 bereits in Griechenland und hatte das Gefühl ‹Hier muss ich noch etwas tun›.» Die Leute dort seien ihr sehr wichtig, verfügten über einen besonderen Drive:

«Die Griechen haben diese ‹Jetzt oder nie, ich weiss nicht, was morgen kommt›-Mentalität.»

Auch ihre Grosseltern, die Wiederkehr als fromm bezeichnet, besuchten das Land in den 70er- und 80er-Jahren regelmässig, um die «Christen vor Ort zu unterstützen». Wiederkehr fügt an: «Das ist auch eine Form der Freiheit: sich für etwas einzusetzen.»

Aktuell setzt sich Olivia Wiederkehr ebenfalls ganz ein: für ihre Kunst. Auf Ende Jahr kündigte sie ihren Job als Abteilungsleiterin Tapisserie/Polsterei im Theater Neumarkt. Zwar sei ihre finanzielle Lage nun prekär, dennoch ginge es nicht, dass sich der «Geldjob» die ganze Zeit für das kreative Schaffen auffresse.

Das goldene Geländer rechts im Bild spielt im Kunstobjekt von Olivia Wiederkehr eine zentrale Rolle. Bild: Alex Spichale

Aber Wiederkehr, die schon als Velokurierin in Berlin arbeitete, ist überzeugt: «Irgendein Weg findet sich immer.» Neu verkauft sie Plakate von «Ja. Ich will frei sein.» und ab Ende April auch die Betonelemente vom Werk «Ohne Geländer denken». Das Leben als Kunstschaffende habe sie sich schliesslich nicht ausgesucht: «Ich hatte nie vor, Künstlerin zu werden, es war eine Berufung – und ging nicht anders.»