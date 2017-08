Für die gebürtige Bözbergerin schliesst sich mit der neuen Funktion ein Kreis. Denn als die städtische Galerie 1984 im Zimmermannhaus eröffnet wurde, waren es ihre Eltern, die die 10-jährige Andrea in diesen Räumlichkeiten mit Kunst in Kontakt brachten. Daneben betrieben sie zeitweise eine Galerie in der Falkengasse in der Brugger Altstadt. Später besuchte Andrea Gsell die Bezirksschule in Brugg.

Heute lebt sie mit ihrer eigenen Familie in der Stadt und engagiert sich unter anderem auch in der Initiative Altstadt. Dieses Verschmelzen von Lebens- und Wirkungsort ist für Andrea Gsell Motivation, sich zu engagieren und so aktiv etwas zur Lebensqualität der Gesellschaft beizutragen.

«Ich will eine gute Gastgeberin sein»

«Das Zimmermannhaus soll ein offenes Haus sein. Ich will eine gute Gastgeberin sein und eine Stimmung schaffen, in der sich alle und nicht nur Kunstinteressierte wohlfühlen», sagt die neue Leiterin. Die beiden folgenden Ausstellungen sowie der Kammermusik-Zyklus tragen noch die Handschrift ihrer Vorgängerin. Diesen Freitag um 19 Uhr findet die Vernissage zur neuen Ausstellung mit zwei Künstlern statt. Nici Jost arbeitet seit Jahren mit der Farbe Pink und Camille Medardus Hagner verbindet barocke Malerei mit modernen Formen, die teilweise an Raumschiffe erinnern.

Mittelfristig kann sich Gsell auch vorstellen, die Räumlichkeiten temporär oder für Projekte zu verlassen. Die Lage des Zimmermannhauses in der Vorstadt birgt für sie Potenzial. «Die Vorstadt ist ein Durchgangsort mit Entwicklungsmöglichkeiten. Da sehe ich verschiedene Ansätze, um Kunst einzubringen – und auch ein weniger kunstaffines Publikum oder Familien anzusprechen.» Berührungsängste hat die zweifache Mutter nicht.