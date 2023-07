Kubbclub Wasserschloss Trotz «harziger Vorrunde»: Brugger Team ist Kubb-Europameister Dreifach war der Kubbclub Wasserschloss an dem internationalen Turnier in Stockholm vertreten. Präsident Jacky Suter erklärt, was der Sieg bedeutet und warum die Gewinner die Weltmeisterschaft nicht ins Auge fassen.

Erklommen das oberste Treppchen an der Europameisterschaft: Stefan Obrist, Jacky Suter und Franz Ludwig (v. l.) vom Kubbclub Wasserschloss. Bild: zvg

Der Gewinn kam überraschend. Jacky Suter erklärt: «Die Vorrunde verlief mehr als harzig.» Die Qualifizierung für die K.-o.-Phase an der Europameisterschaft im Kubb sei deshalb stets unsicher gewesen, so der Präsident des Kubbclubs Wasserschloss.

Ausserdem habe «Famagusta», das neben «Ed Waldstrom» und «Unterholz» als eines von drei Teams des Brugger Vereins in Stockholm antrat, in dieser Konstellation zuvor nicht viele Turniere bestritten. Nichtsdestotrotz konnte Suter gemeinsam mit Stefan Obrist und Franz Ludwig in Schweden abräumen.

Insgesamt 71 Teams aus Nationen wie Spanien, Norwegen oder Tschechien nahmen in der Kategorie 3VS3-EKC (3-gegen-3-Format) an der vierten Ausgabe der Meisterschaft vom 7. bis 8. Juli teil.

Nach sieben Vorrundenspielen konnte sich «Famagusta» als neuntbestes Team für die K.-o.-Phase qualifizieren. Diese startete anschliessend im Achtelfinale, so Suter. Nach total elf Spielen am vergangenen Samstag durften sich die Schweizer schliesslich zum Europameister krönen lassen.

Im August findet die Weltmeisterschaft statt

Im Mai war ein Team des Kubbclubs Wasserschloss bereits Schweizer Meister geworden. Damals machten Jacky Suter und Stefan Obrist mit Silvan Zünd das Rennen.

Im Mai hat der Kubbclub Wasserschloss erstmals die Schweizer Meisterschaft organisiert. Bild: Dieter Minder

Auf das Ergebnis in Stockholm sind der Brugger Verein mit seinen 49 Mitgliedern und das Team stolz: Der Sieg bedeute den Gewinn des aktuell grössten und prestigeträchtigsten Kubb-Turniers in Europa. «Die internationale Konkurrenz ist an keinem anderen Turnier in Europa so stark vertreten», sagt Jacky Suter.

Auf die Frage, ob «Famagusta» nun die Weltmeisterschaft (WM) ins Auge fasst, verneint der Präsident des Kubbclubs Wasserschloss aber. Diese werde momentan nur im 6-gegen-6-Format durchgeführt, noch fehle das 3-gegen-3-Format. Stattfinden wird die WM in diesem Jahr vom 3. bis 5. August im ebenfalls schwedischen Gotland.