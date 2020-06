Kritik an Anbau von Nassreis wird laut – wegen Treibhausgas

In Lauffohr wird zum zweiten Mal in Folge Nassreis angepflanzt. Beteiligt sind die Max Schwarz AG in Villigen und Agroscope, das Kompetenzzentrum der Schweiz für landwirtschaftliche Forschung. Die Initianten wollen den Landwirten eine neue Anbaumöglichkeit für Felder, die oft überschwemmen, eröffnen und gleichzeitig die Biodiversität fördern. Denn in der Schweiz sind viele Nassflächen verschwunden und damit auch die Wassertiere und –pflanzen.

Das Projekt geniesst in der Bevölkerung grossen Rückhalt. Viele sind begeistert von den Tieren, die sich ansiedeln. Doch inzwischen werden auch kritische Stimmen laut, unter anderem in der Kommentarspalte dieser Zeitung online. Die Nassreis-Produktion sei klimaschädlich und ziehe zudem viele Mücken an, lautet die Kritik. Tatsächlich kommen 10 bis 25 Prozent der weltweiten Methan-Emissionen aus gefluteten Reisfeldern. Das fanden Forscher der Max-Planck-­Institute heraus.

Das atmosphärische Methan bildet sich im Boden und im Wurzelraum der Reispflanzen. In Brugg will man dem mit der temporären Flutung entgegenwirken. «Dadurch wird der negative Effekt der Methan-Bildung so reduziert, dass die Kultur bezüglich Treibhausgas-Bilanz auf organischen Böden gemäss Modellrechnungen deutlich besser abschneidet als herkömmliche und sogar von einem Emittenten zu einer Senke werden kann», sagt Agro­scope-Projektleiterin Katja Jacot. Heisst: Das Reisfeld kann – je nach Boden – von einem Emissionsverursacher sogar zu einem Reservoir werden, das Kohlenstoffdioxid aufnimmt, speichert und so den Treibhausgaseffekt abschwächt. «Auf mineralischen Böden wie in Brugg verhält es sich etwa gleich bis leicht schlechter», so Jacot. «Es wird hier dringend Forschung benötigt.»