Der Schulleiter von Windisch hat auf Ende des Schuljahres, also per 31. Juli 2019, gekündet. "Philipp Grolimund hat von sich aus gekündigt", sagt Schulpflegepräsidentin Judith Zürcher gegenüber der AZ. "Diese Kündigung ist ein grosser Verlust für die Schule Windisch." Grolimund habe sich in den letzten zwei Jahren gut eingelebt und arbeite mit dem Schulleitungsteam sehr gut zusammen. Gemeinsam bereiten sie die nächsten Schritte vor für die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf die Schule zukommen. Stichwort: Schulraumplanung und damit verbunden in einer ersten Etappe der Neubau des Schulhauses Dohlenzelg.

Differenzen bezüglich Kompetenzen

Gründe für die Kündigung seitens Grolimund: "Es bestehen Differenzen betreffend den Kompetenzen und der Aufgabenteilung zwischen strategischer und operativer Leitung", sagt Zürcher. Heisst: Differenzen zwischen ihm als Schulleiter und der Schulpflege. Stellvertretend dafür steht ein Personalentscheid, der kürzlich gefällt wurde.