Seit diesem Sommer präsentiert sich der Tierpark des Pflegezentrums Sanavita in Windisch frisch saniert und mit tiergerechter Haltung. Der Tierpark ist ein Treffpunkt für Jung und Alt und in die Umgebung des Lindenparks integriert. Nicht nur die Bewohner, sondern auch die Mitarbeitenden des Hauses geniessen den Park als Rückzugsort oder für eine kurze Erholung.

Gerne werden die Tiere des Parks auch in das Aktivierungsprogramm einbezogen. Längst kennt man in Windisch das idyllische Bild, wenn das Pflegepersonal mit den Bewohnenden und den drei Alpakas ausgiebige Spaziergänge durch die Gemeinde unternimmt. Rüstige Bewohnerinnen und Bewohner helfen ab und an mit viel Elan bei der Betreuung der Tiere mit.

Eine Bürste für die drei beliebten Alpakas

Zu den Renovationsarbeiten gehörte die Komplettsanierung der Vogelvoliere. Die natürlich verzweigten Äste und die Wurzelstöcke dienen den Gelbseiten-, Braunrohr-, Blaulatz- und Rotschwanzsittichen zum Nagen. Ein leicht erhöhtes Bassin lädt die im Schwarm lebenden Sittiche zum Baden ein. Der Boden der Voliere wurde mit Steinen, Kies, Erde und Sand gestaltet.

Die drei Alpakas erhielten eine Kratzbürste, an der sie sich nun wohlig und selbstständig pflegen können. Der Unterstand für die drei Tiere erhielt eine Renovation. Auch die Angorakaninchen fühlen sich nun in ihrer neuen Umgebung sichtlich wohl. So haben sie die Möglichkeit, sich im Gehege zu verstecken und in den Steinröhren Schatten zu suchen. Zusätzlich wurden Tafeln montiert, um über die Tiere zu informieren.