Im Mai ist es in Schinznach-Bad beinahe zur Katastrophe gekommen, als der über zehn Tonnen schwere und 57 Meter lange Ausleger eines Baukrans auf die Zuggleise kippte – just, als die S29 mit 110 Stundenkilometern, unterwegs von Turgi nach Aarau, dort entlangfuhr. Der Ausleger traf die Führerkabine des Zugs. Lokführerin Franziska Aellen reagierte geistesgegenwärtig. Sie erkannte innerhalb weniger Sekunden die gefährliche Situation, leitete sofort eine Schnellbremsung ein und brachte sich in Sicherheit. So konnte Schlimmeres verhindert werden; keiner der 40 Fahrgäste wurde verletzt.

Konsequenzen hat der Unfall dennoch. Der Monteur des gekippten Krans wurde jetzt verurteilt, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aargau, Fiona Strebel, gegenüber Tele M1 bestätigt. Das Urteil lautet auf fahrlässige Störung des Eisenbahnverkehrs und fahrlässige Gefährdung von Mitmenschen durch Verletzung der Regeln der Baukunst. Der Beschuldigte hat das Urteil akzeptiert, er kassiert eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen und muss eine Busse von 2000 Franken bezahlen.