Kostenlose Abgabe von Weihnachtsbäume – das praktizieren nur noch wenige Ortsbürgergemeinden

Bei einer Umfrage unter den Gemeinden im Bezirk Brugg zeigt sich: Vielerorts findet keine Abgabe von Weihnachtsbäumen durch die Ortsbürgergemeinde statt. In Birr wird ein solcher Brauch genauso wenig gepflegt wie in Habsburg, Lupfig, Thalheim oder Windisch. An einigen Orten – wie in Birrhard, Mönthal oder Schinznach – existiert gar keine Ortsbürgergemeinde mehr.

In einigen Gemeinden hat aber der Verkauf von Weihnachtsbäumen Tradition und wird von der Bevölkerung geschätzt und rege genutzt: In Mülligen findet der Anlass morgen Samstag auf dem Schulhausplatz statt. In der Regel wechseln 30 bis 40 Nordmanntannen und Fichten die Besitzer, sagt Gemeindeammann Ueli Graf.

Der Gemeinnützige Frauenverein bietet warme Getränke an. In Elfingen organisiert das Forstamt den Verkauf ebenfalls morgen Samstag auf dem Schulhausplatz. Und in Schinznach-Bad gibt es Nordmanntannen direkt vom Feld – dazu Würste vom Grill und Glühwein.

Einheimische Rottannen und Nordmanntannen sind am Samstag nächste Woche beim Waldhaus Rüfenach zu haben. Im benachbarten Riniken kommt der Reinerlös des Weihnachtsbaumverkaufs am gleichen Tag einer gemeinnützigen Institution zugute. In Veltheim sind die Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Weihnachtsbaumverkauf beim Gemeindewerkhof am 21. Dezember eingeladen zu einem warmen Getränk mit Speckzopf und Adventsschnitten. (mhu)