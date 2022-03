Konzert Geigenspielerin Sonja Jungblut bietet «musikalischen Leckerbissen» in Brugg Der Orchesterverein Dottikon darf dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. Mit dem Frühlingskonzert ist er am 3. April zu Gast in der Stadtkirche Brugg. Die Hausenerin spielt die Solo-Violine.

Violinistin Sonja Jungblut spielt im Konzert zum 100-Jahr-Jubiläum des Orchestervereins Dottikon die Solo-Violine. zvg

Es wird fleissig geprobt für das Frühlingskonzert zum 100. Geburtstag des Orchestervereins Dottikon. Das Fest haltet ein «romantisches Konzertprogramm voller Höhepunkte» bereit. Unter anderem in Brugg. Am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr wird das Jubiläumskonzert in der reformierten Kirche stattfinden. Bereichert wird es von der Konzertmeisterin Sonja Jungblut mit einer Solo-Einlage des Stücks Violinkonzert e-Moll op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdys (1809–1847).

Es wird noch einen weiteren «Leckerbissen» geboten

Laut Website des Orchestervereins Dottikon spielt Jungblut bereits seit ihrem siebten Lebensjahr Violine. Ihre ersten Musikstunden hätte sie in Windisch genommen. Später hat sie an der Musikschule in Basel studiert und 1999 das Solistendiplom mit Auszeichnung erlangt. Jungblut wurde mit diversen Auszeichnungen und Preisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel einen 1. Preis für Violine an der Schlusskonkurrenz des schweizerischen Jugendmusik-Wettbewerbs. Konzerte und Tourneen als Solistin und mit verschiedenen Kammermusikformationen führten sie nach Österreich, Ungarn, Italien, Finnland, Deutschland, Holland, Polen, Slowenien und Frankreich.

Einen weiteren «musikalischen Leckerbissen» ist gemäss Programmheft des Orchestervereins Dottikon Beethovens sechste Sinfonie, «ein Werk mit ausdrucksstarken Empfindungen in der Natur».

Tickets für die drei Konzerte sind an den Abendkassen erhältlich, jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Erwachsene bezahlen 30 Franken, Studierende oder Lehrlinge 20 Franken und Jugendliche bis 16 Jahre dürfen kostenlos in die Konzertwelt eintauchen.