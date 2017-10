Am 10. August wurde über die Firma BL Fenster AG in Veltheim der Konkurs eröffnet. Bereits per 27. September wurde das Verfahren eingestellt. Grund dafür: Die pfändbaren Aktiven reichen nicht für die Liquidationskosten aus. Beim Konkursverfahren der BL Fenster AG handle es sich um ein grosses Verfahren mit vielen beteiligten Gläubigern, heisst es seitens des Konkursamts Aargau in Brugg. Die Liquidationskosten betragen zwischen 60 000 und 70 000 Franken.

Diese Mittel seien nicht vorhanden. Dafür wird am Freitag nun in Zofingen der Fahrzeugpark der Firma liquidiert. Insgesamt elf Fahrzeuge – sieben Anhänger in verschiedenen Grössen, zwei Personenwagen und zwei Lieferwagen – kommen unter den Hammer. Um 16 Uhr geht es bei Jakob Aeschlimann Liquidationen an der Industriestrasse 2 in Zofingen los. Was mit dem restlichen Inventar und mit den Immobilien passiert, konnte das Konkursamt aus Datenschutzgründen nicht sagen. Und auch Samuel Lüscher, zuletzt Geschäftsführer der BL Fenster AG, war nicht mehr zu erreichen.