Das Wort Grobian hört David Meier aber nicht so gerne. Rugby sei weit mehr als nur Umnieten, vor allem beim Siebener-Rugby. Dass es dabei auch konditionell zur Sache geht, merkt man den Baboons-Spielern an, wenn sie nach dem Schlusspfiff aus der Pfeife von Schiri Ralph Holman zum Spielfeldrand zurückkehren, ausser Puste und schweissgebadet. Manche haben einen Kopfschutz an, den sie sich stöhnend herunterziehen. Andere tragen nur ein Schulterpolster. Aber alle haben, was man nicht sehen kann, eine Zahnschiene im Mund.

Manchmal verhaken sich die Spieler zu einem Knäuel, das heisst dann Scrum und folgt im Spiel nach kleineren Regelverstössen. Beim Einwurf von der Seitenlinie aus heben die Spieler ihre Kollegen in die Höhe, was auch leichter fällt, wenn man keine 110 Kilo wiegt. Auf den Unbedarften wirken die Regeln kompliziert. Aber schnell erschliesst sich, um was es grundsätzlich geht: Statt Tore zu erzielen, kommt es darauf an, den Ball hinter der gegnerischen Ziellinie abzulegen.

Aber klar: Der Gegner versucht, das zu verhindern und geht dabei nicht gerade zimperlich vor. Roger Indermaur gefällts. Der Vater von Dano steht am Spielfeldrand und bekennt: «Wenn es vor 20 oder 30 Jahren schon Rugby in Hausen gegeben hätte, ich wäre dabei gewesen. Aber mit über 50 muss ich damit nicht mehr anfangen.»